Komunisté jsou nespokojení, výhrady chtějí probrat s Babišem

Předseda komunistů Vojtěch Filip chce příští týden na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) probrat postoj vlády k technologiím Huawei, nespokojenost komunistů s některými kroky ministerstva zahraničí či opravami dálnice D1. Širší vedení KSČM mu také uložilo, aby vyjednal termín společného zasedání vedení komunistů a hnutí ANO, na kterém by strany mimo jiné probraly plány pro legislativní práci na příští půlrok. Filip to řekl novinářům po jednání stranického grémia.

Filip zdůraznil, že výhrady komunistů, s jejichž podporou menšinová vláda ANO a ČSSD vznikla, směřují k věcným problémům, nikoli personálním otázkám a osobním antipatiím. Spekuluje se o tom, že si komunisté přejí odchod ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Obecně Filip uvedl, že hnutí ANO dohodu o toleranci kabinetu komunisty v základních sedmi bodech plní. Ministerstvu dopravy komunisté vyčítají snahy o privatizaci části Českých drah či problémy s opravou dálnic. Petříček podle nich pochybil ve vztahu k Venezuele či s kroky na Ukrajině.

Uznání prozatimního prezidenta Venezuely českou vládou Filip přirovnal k tomu, že by se za premiéra prohlásil on sám. "Já jsem se taky neprohlásil předsedou vlády a nenesu prezidentu republiky (žádost), aby mi podepsal odvolání Petříčka. Není to možné, nejsem předsedou vlády ani jsem na něj nekandidoval. (Juan) Guiadó není prezidentem Venezuely, nemůže se za něj vyhlásit," řekl Filip a zdůraznil, že uznání Guiadóa prozatimním prezidentem je " v rozporu s mezinárodním právem a chartou OSN".

V pátečním prohlášení KSČM uvedla, že "pokusy o majdanizaci politické scény v České republice a zpochybňování legitimně zvoleného prezidenta jsou na denním pořádku". Působení Petříčka v čele MZV komunisté označili za "v rozporu s národními zájmy naší země " a "naprostou ignoraci jejích historických zkušeností". Guiadó složil prezidentskou přísahu koncem ledna poté, co parlament neuznal druhý prezidentský mandát Nicoláse Madura, protože vzešel z nedemokratických voleb. Česká vláda uznala Guaidóa prozatímním prezidentem, stejně jako další státy EU nebo USA. Naopak Rusko nebo Čína podporují Madurův režim.

Termín jednání s Babišem se bude odvíjet od programu premiéra. Uskuteční se nejpravděpodobněji 21. či 22. února.

Při plánování dalšího postupu ve Sněmovně chtějí komunisté tlačit na další zvyšování mezd či důchodů. Znovu chtějí jednat o možnosti zavedení sektorové daně, kterou ANO odmítá. Shodu mohou obě strany najít na zvýšení daně z hazardu. Při přípravě rozpočtu budou komunisté trvat na úsporách na ministerstvech.