Nová alternativa pro voliče. Zrodilo se hnutí LIST Jaromíra Soukupa.

Den D nadešel. Mediální magnát, miliardář a populární moderátor Jaromír Soukup v pořadu MOJE ZPRÁVY na TV Barrandov seznámil veřejnost se svým zásadním rozhodnutím. Nyní je vše jasné: Jaromír Soukup chce změnit Česko a naplno vstupuje do politiky. Založil kvůli tomu nové politické hnutí, dostalo název LIST Jaromíra Soukupa.

"Rozhodl jsem se, že chci aktivně vstoupit do dění. Bez výmluv a prázdných řečí. Dovolte mi proto sdělit vám, že dnešním dnem zakládám politické hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA, jehož cílem je bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. LIST JAROMÍRA SOUKUPA je nové politické hnutí, které se bude ucházet o zájem voličů. Nedávám si nesplnitelné cíle, ale každý rok uvedu seznam konkrétních věcí, jež je potřeba změnit," uvedl úspěšný podnikatel a zároveň přednesl první programový bod.

"Pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život. Za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon, za to, že stát vyplácí miliardy solárním baronům nebo oligarchům za věci, které by měl dělat sám. Za to všechno mohou vždy konkrétní lidé a politici. V tomto neexistuje žádné 'oni'. Pojďme tyto lidi, již se pakují na náš účet, postavit před soud. Stejně jako ty, kteří tento hyenismus umožňují," sdělil Soukup.

Další podrobnosti, jak se zapojit do aktivit hnutí a co konkrétně bude jeho cílem, bude sděleno v následujících dnech v rámci pořadů moderovaných Jaromírem Soukupem na TV Barrandov.

Kompletní oznámení Jaromíra Soukupa si můžete přečíst zde.