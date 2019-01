Okamura v Duelu Jaromíra Soukupa: Babiš se jako protiimigrační politik jen tváří

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal pozvání předseda SPD Tomio Okamura. V pořadu se probírala nejen aktuální témata, ale došlo také na diskuzi o volebních preferencích a znečištěném ovzduší na Ostravsku a Karvinsku.

Premiér Andrej Babiš zveřejnil na sociální síti facebook fotografii s šéfem společnosti Apple Timem Cookem. Moderátora zaujalo, že u snímku premiér nezmínil, že Apple odvádí v České republice nízké daně. V minulém roce to byl necelý milion korun. "Je to jenom marketing, ale ten obsah chybí. My v SPD se snažíme, aby nadnárodní firmy zisky od českých občanů danily u nás. Ty peníze jsou obrovské," vysvětlil na úvod Tomio Okamura. Zároveň dodal, že jsou nadnárodní firmy registrované v daňových rájích. Předseda SPD navíc připomněl, že tohle lze upravit zákonem.

V rámci aktualit Soukup uvedl, že firma Median zveřejnila voličské preference. Vysvětlil, že si hnutí ANO si udržuje své pozice, SPD má mírný pokles a ČSSD a ODS klesají. "Ten průzkum jsem viděl. Je to běžné. První dva roky si drží preference hlavní vládní strana, protože lidé jsou plní očekávání a je naslibováno. Potom si ale lidé uvědomí, že to, co jim bylo naslibováno, není splněno a nemají v peněženkách více peněz. Preference se zvyšují opozičním stranám," objasnil Okamura.

V souvislosti s důvěrou voličů uvedl předseda SPD také to, že Andrej Babiš od začátku tvrdil, že je proti migraci. "V prosinci však vláda odhlasovala souhlas s globálním paktem o uprchlících, který podporuje nelegální migraci. Takže on je ve skutečnosti proimigrační," dodal. Podle Okamury se měl tomu tématu více věnovat, když máme zátarasy na Václavském a v Evropě je hlavním tématem migrace a teroristické útoky.

Podpora restitucí

Následně došlo také na téma znečištěného ovzduší na Ostravsku a Karvinsku. Soukup se svého hosta především ptal, jak je možné, že děti v mateřských školkách nemohou chodit na procházky a politici s tím nic nedělají. "Dvě třetiny znečištění na Ostravsku přicházejí z Polska. Limity emisí jsou totiž v Polsku mnohem vyšší. Je to skutečně na tvrdých bilaterálních jednáních s Polskem," řekl Okamura. Soukup však dodal, že se nic takového neděje. "Vláda v tomhle skutečně selhává a nic nedělá," reagoval Okamura.

Na závěr pořadu moderátor zavedl řeč na téma zdanění církevních restitucí, které bylo ve sněmovně schváleno. "My jako SPD jsme podporovali zdanění finančních náhrad u církevních restitucí. Hlasovali jsme, aby byly zdaněny sazbou 19 procent. Veškerý příjem je nyní prostě zdaněn," sdělil předseda SPD své stanovisko. "Finanční náhrady znamenají velký problém. Více než miliardu korun například dostává takzvaná Apoštolská církev, která se zaregistrovala až po roce 1989, takže nemá co restituovat," uzavřel.