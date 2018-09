Piráti přeskočili ODS, volby by i díky seniorům ovládlo ANO

Sněmovní volby by v srpnu vyhrálo ANO s 28 procenty hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS. ANO by mělo téměř stejný výsledek jako v červnu. Na vzestupu jsou Piráti s 15 procenty. Naopak třetí ODS si pohoršila a měla by 13 procent. Do dolní komory by se podle agentury dostalo všech devět stran, které jsou v ní teď zastoupeny.

"Když se podíváme na lidi v důchodovém věku, tak mezi nimi hnutí ANO má v tuto chvíli podporu 42 procent a byly časy, ne tak dávno minulé, kde to šplhalo až k 50 procentům. Pak ty preference prudce klesají s klesajícím věkem," řekl České televizi analytik Pavel Ranocha. Podotkl, že mezi dvacátníky podporuje ANO jen 11,5 procenta lidí.

Srpnový výsledek ANO by byl o půl procentního bodu horší než v červenci, kdy mělo hnutí 28,5 procent. O tři procentní body na 13 procent by si polepšili Piráti. Za nimi by skončili občanští demokraté, kteří za dva měsíce ztratili 2,5 procentního bodu a v srpnu by dostali 13 procent.

"U Pirátů to výrazně připisujeme začínající kampani před komunálními volbami. U ODS pro ten pokles v datech nevidíme žádnou jasnou podporu," uvedl Ranocha. Podle něj může jít pouze o lokální výkyv v datech. Podle senátora Jaroslava Kubery (ODS) mohlo pokles preferencí ODS ovlivnit třeba to, že Václav Klaus mladší do senátních voleb veřejně podpořil Ladislava Jakla, který kandiduje za SPD. "Je to možné, že to mohlo mít nějaký vliv," myslí si senátor.

Za ANO, Piráty a ODS by ve volbách skončily SPD s osmi procenty, stejně by měli komunisté. Sociální demokraté si pohoršili o 2,5 procentního bodu a získali by 6,5 procenta hlasů, stejně jako hnutí STAN. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by aktuálně překročily ještě KDU-ČSL s 5,5 procenty a TOP 09 s pěti procenty, která měla v červnovém průzkumu 3,5 procenta.

Výsledky průzkumu ukázaly, že přesvědčení voličů o tom, koho budou volit, je poměrně stabilní. Zhruba 47 procent dotázaných je podle něj pevně rozhodnuto volit vybranou stranu či hnutí, dalších 27 procent by své rozhodnutí pravděpodobně nezměnilo a kolem čtvrtiny respondentů uvedlo, že se nad tím ještě zamyslí.

"Pevnost rozhodnutí roste s věkem, ale naopak klesá se vzděláním," řekl Ranocha. Koho volit, tak podle něj zvažují hlavně vysokoškoláci. "Také to může být tím, že o něco více tíhnou k pravici, kde je scéna roztříštěnější a mají více variant, ze kterých si vybrat," vysvětlil analytik.

Průzkumu se zúčastnilo 1200 respondentů, přibližně 70 procent z nich uvedlo, že by se voleb nyní určitě nebo spíše zúčastnilo. Loni v říjnu se voleb zúčastnilo 60,8 procenta lidí.

Průzkum také ukázal, že v posledních měsících stoupla spokojenost lidí s politickou situací. Jako velmi dobrou či dobrou ji v srpnu hodnotilo 26 procent lidí, o pět procentních bodů víc než v červnu. Spokojení jsou hlavně voliči vládního hnutí ANO a ČSSD.