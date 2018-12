Vedení ANO zrušilo svou organizaci v Praze 4

Předsednictvo hnutí ANO zrušilo v listopadu oblastní organizaci v Praze 4. Vedení se tímto krokem chtělo zbavit členů, kteří odmítali hnutí opustit, napsal v pondělí Deník N. Ostatní mají slíbeno, že budou po opětovném založení buňky přijati zpět.

Zastupitelka a nynější šéfka ANO v Praze 4 Irena Michalcová deníku řekla, že v květnu přebírala organizaci v žalostném stavu. "Ta situace byla skutečně tristní, bylo tam nějakých 14 členů, z nichž dva vůbec nekomunikovali, a dalším členem jsem byla já, takže si dovedete představit, že je to na takhle velkou městskou část nedostatečné," uvedla. V říjnových volbách skončila ANO v Praze 4 čtvrtá a nyní je v opozici.

Snaha zbavit se některých členů byla podle ní důvodem, proč nakonec musela její buňka skončit. "Nemám s tím víceméně žádný problém, protože si myslím, že těch inkriminovaných lidí, kteří se tu skloňovali a dělali v té organizaci problémy, bychom se nikdy nezbavili," řekla Deníku N Michalcová.

Organizaci odmítali podle Deníku N opustit bývalí předsedové této organizace Pavel Čihák a Antonín Lébl. Čihák tvrdí, že je celopražské vedení obětovalo, aby se odvedla pozornost od volebního debaklu v největší městské části. Vadí mu, že neměl možnost vše vysvětlit a obhájit kroky, které hnutí ANO v Praze 4 pod jeho vedením učinilo.

Podle Čiháka zpočátku nebylo možné přijímat nové členy, protože si to nepřála tehdejší krajská šéfka Radmila Kleslová. Nové členy nenabírali ani poté, co se do čela celopražského ANO dostal Martin Stropnický, prý hrozilo, že by se do buňky dostanou 'záškodníci', tedy lidé z jiných stran, kteří by ji destabilizovali. Podle Čiháka je proto i nyní běžné, že mají některé buňky v Praze mezi dvanácti až dvaceti členy. Čihák je nyní zastupitelem v Kunraticích, do hnutí ANO se už vrátit nechce a požádal, aby byl vedený jako bez politické příslušnosti. Pražskou organizaci ANO nyní po Stropnickém vede Jan Říčař.

Ti, kdo budou chtít do obnovené buňky v Praze 4 znovu vstoupit, čeká krátký pohovor. Situace by se měla vyřešit zhruba za půl roku. Michalcová chce, aby hnutí po novém startu přijímalo více členů, uvedl Deník N. Podle listu se hovoří o tom, že podobný osud čeká organizaci strany v Praze 7.