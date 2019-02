Polské maso se salmonelou se dostalo až do školních jídelen

Polské maso ze šarže s výskytem bakterií salmonely směřovalo z valašskomeziříčské společnosti MP Krásno k sedmi odběratelům ve Zlínském kraji. Jsou mezi nimi mimo jiné školy, nemocnice nebo restaurace. Po jednom odběrateli je také v Olomouckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. V některých provozech už část z 201 kilogramů masa zpracovali a zkonzumovali. Ve čtvrtek o tom informoval zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

"Všechny subjekty byly kontaktovány veterinárními inspektory. Informaci jsme předali i krajské hygieně. Ve všech případech, kdy bylo maso zkonzumováno, došlo předtím k jeho tepelné úpravě. Riziko případné nákazy je tedy minimální," uvedl Majer.

Více než 64,5 kilogramu masa zkonzumovali v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Necelých 17 kilogramů masa se snědlo také v Kroměřížské nemocnici, další více než čtyři kilogramy zařízení vrátí dodavateli. Zhruba 4,5 kilogramu masa snědli v Základní a mateřské škole v Sehradicích na Zlínsku a přes 4,7 kilogramu v restauraci Lípa v Hulíně na Kroměřížsku.

Další desítky kilogramů nezpracovaného, nebo pouze částečně zpracovaného masa, vrátí do MP Krásno další odběratelé ve Zlínském kraji. Jsou jimi Základní škola a mateřská škola v Ořechově na Uherskohradišťsku, pivovar Vraník z Trnavy na Zlínsku a společnost Krajan Czech ze Zborovic na Kroměřížsku. Přes 36 kilogramů masa bude dodavateli vracet společnost Zelos z Prostějova. Naopak více než 4,8 kilogramu už zpracoval podnikatel Pavel Šťastný z Blučiny v okrese Brno-venkov. Téměř 11,2 kilogramu masa bylo ve středu dodáno i do hotelu Orchard v Ostravě.

Předseda představenstva MP Krásno Karel Pilčík dopoledne řekl, že do společnosti přišlo 201 kilogramů masa z šarže se závadným polským masem s bakteriemi salmonely. Firma ho podle něj dále prodala devíti odběratelům v Česku, veterináři však mají zprávy o deseti zákaznících. Firma ještě ve středu před oficiálním oznámením kontaktovala své odběratele a na problém je upozornila.

Dvě různé kauzy

Podle Pilčíka to však neznamená, že celá šarže byla kontaminovaná, výsledky testů podle něj budou k dispozici v pátek. Pilčík řekl, že jde o pochybení, které se může stát, již dříve řešil problém s šaržemi se závadným masem z jiných zemí. "A nestalo se to jen Polákům," uvedl Pilčík.

Maso se salmonelou se v Česku distribuovalo do pěti míst. Kromě MP Krásno směřovalo i do distribučního centra Makra v Kozomíně, do jídelny Kocourek v Brně, olomouckého velkoobchodu Bikos a k podnikateli Petru Bzduchovi v Pohořelicích. Na Slovensku se maso dostalo do SK Tradičné v Lehotě pod Vtáčnikom. Zjištění, že asi sedmi set kilogramů polského hovězího masa obsahovalo bakterie salmonely, oznámil ve středu ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl v noci porážen nemocný dobytek. Nyní zjištěné maso se salmonelou z těchto jatek nepocházelo, nemělo by s nimi mít podle ústředního ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda ani žádnou souvislost. "Jde o dvě jiné kauzy," uvedl Pilčík. Kvůli případu zavedl stát od čtvrtka kontroly zdravotní nezávadnosti veškerého hovězího masa dovezeného z Polska před jeho uvedením na trh.