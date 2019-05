Popření sebe sama. Piráti v Praze rozhodují o miliardách tajně

Pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib v pondělí zapřel vlastní stranu. Při klíčovém hlasování pražské rady o výstavbě metra D a finančním krytí geologického průzkumu totiž prosazoval tajné hlasování. Pirátská strana přitom ještě loni v boji za transparentnost prosazovala opak.

"Radní se poprvé v historii, co vím, rozhodli hlasovat tajně, a to vhozením lístečku do krabice," upozornil na kontroverzní krok opoziční zastupitel a poslanec Patrik Nacher (ANO) na svém facebookovém profilu.

Pozoruhodné je, že přímou volbu prosazoval i primátor Prahy Zdeněk Hřib. Piráti totiž, alespoň na papíře, patří mezi největší bojovníky za transparentnost politiků a veřejné správy. Byli to právě Piráti, kdo nedávno ostře kritizoval vládu Andreje Babiše, když chystala změnu jednacího řádu Sněmovny. "Považuji za ostudu, že hnutí ANO, které postavilo svůj marketing na kritice korupce a slibech transparentnosti a otevřenosti, chce nyní utajovat, jak který ministr hlasoval. Bez toho, aby občané věděli, jak politici rozhodují, je nemohou ani hodnotit," sepsul Babišův kabinet šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Spor v koalici

Zatímco návrh na změnu jednacího řádu vláda sama smetla ze stolu, pražský primátor Zdeněk Hřib tajné hlasování v pondělí nakonec i úspěšně prosadil. Zcela tak zapřel program, kterým se jeho strana chlubí. Loni totiž Piráti ve Sněmovně navrhovali zavedení jmenovitého hlasování v městských radách. "Přicházíme s novelou, která zavádí jmenné hlasování rady i zastupitelstva obcí a krajů a povinnost zveřejňovat jmenné hlasování o návrzích zastupitelů a radních na elektronické části úřední desky po dobu nejméně 10 let. Chceme tím zvýšit zodpovědnost politiků za učiněná rozhodnutí. Lidé mají právo vědět i zpětně si jednoduše dohledat, jak jejich zvolení zastupitelé," uvedl tehdy Ivan Bartoš.

V šoku jsou i koaliční partneři z uskupení Společné síly pro Prahu. "Důvody pro tajnou volbu nevidím a neuznávám. Překvapilo mě, že pro tajné hlasování byl pan primátor. Myslím, že ostatní Piráti ne. Pak byla krátká rozprava a dotazy, proč je to tajné, a na ty nebylo odpovězeno," popsala průběh hlasování radní Hana Marvanová.

Hřib mlčí

Pro hlasování o metru D v tajné volbě zvedli ruku vedle primátora Hřiba i náměstek za TOP 09 Petr Hlaváček. Dále náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, náměstek pro finance Pavel Vyhnánek, radní pro kulturu Hana Třeštíková a radní pro sociální oblast Milena Johnová (všichni za Praha sobě).

Sám Hřib na otázku, proč prosazoval tajné hlasování o tak významném bodu, jako je investice za pět miliard korun, médiím neodpověděl.