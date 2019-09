Poslanci ANO snad žalobu na Zemana nepodpoří, doufá Babiš

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš pevně doufá, že poslanci vládního hnutí nepodpoří ve Sněmovně senátní návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Babiš v Partii televize Prima označil návrh za nesmysl. Dolní komora by měla žalobu projednat ve čtvrtek 26. září. Aby se dostala k Ústavnímu soudu, muselo by pro ni zvednout ruku nejméně 120 poslanců, což není pravděpodobné. Podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) jde o "víceméně politické gesto", o němž i autoři tvrdí, že nemá šanci na úspěch. V Otázkách Václava Moravce (OVM) v České televizi řekl, že by osobně podpořil spíš žalobu, která by se týkala jednoho prezidentovat skutku, žaloba je přitom koncipována jako víceskutková.

"Nevím, proč bychom stále měli mít tady nějaké žaloby, nějaké spory," uvedl Babiš. S poslanci ANO o věci ještě nemluvil, hlasují, jak podotkl, podle sebe. "Já pevně doufám, že budou proti, protože je to nesmysl," dodal premiér.

Návrh žaloby je založen na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně se v návrhu prezidentovi vytýká osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Podnětem k žalobě bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. Nově k případům přibylo Zemanovo otálení s odvoláním Antonína Staňka (ČSSD) z čela ministerstva kultury.

Babiš je ale přesvědčen o tom, že ani v případě výměny ministra kultury Zeman ústavu neporušil. "Odvolal pana Staňka, trvalo to nějaký čas, ale v ústavě není termín," řekl. Na počátku průtahů podle Babiše stálo nedorozumění mezi prezidentem a sociální demokracií. Premiér připustil, že chyboval v tom, že si neověřil informaci, že kandidát ČSSD na ministra Michal Šmarda je "těžko akceptovatelný".

Pokud by se Šmarda nakonec kandidatury nevzdal, Babiš by, jak řekl, jeho nominaci stáhnul. Předseda vlády uvedl, že pochopil, že by Šmarda vládu rozvrátil. Babiš míní, že s novým ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) bude vycházet navzdory tvrdým oboustranným vyjádřením z minulosti dobře. "Já v podstatě s ním nemám žádný problém, já ho mám celkem rád, on je úplně z jiného těsta, on dokáže mluvit deset hodin o všem a o ničem," řekl.

ANO podle předsedy sněmovny za toto hnutí Radka Vondráčka pro žalobu hlasovat nebude. "Přímá volba nějakým způsobem posílila legitimitu a mandát prezidenta. Ačkoliv se formálně ústava nezměnila," řekl v ČT Vondráček.

Kubera míní, že jediné, čeho se Babiš bojí, je to, aby neztratil prezidentovu přízeň. "Prezident Andreje Babiše nepotřebuje, Andrej Babiš bez prezidenta je bezvýznamná osůbka," řekl v nadsázce Kubera. Spojenectví premiéra a prezidenta se ale podle něj dříve nebo později rozpadne.

Podle Kubery je možné udělat úpravy kompetencí prezidenta v ústavě tak, aby se změny týkaly příštího prezidenta. "Teď už to v podstatě nemá cenu," dodal Kubera. Hlasy pro změnu by se podle něj najít v Senátu mohly, stejně jako pro případnou jednoskutkovou žalobu, která by mohla následovat po současné víceskutkové.