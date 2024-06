Poslanci budou schvalovat novelu zákoníku práce s pravidly valorizace minimální mzdy

Poslanci by dnes měli schvalovat novelu zákoníku práce s pravidly valorizace minimální mzdy a se zrušením zaručených mezd v soukromém sektoru. Čeká je taky závěrečné hlasování o uzákonění veřejných kulturních institucí a významného Dne samizdatu.

Ve druhém čtení by se Sněmovna mohla zabývat novelou, která má zakotvit zdravotně-sociální služby. Spory budí zejména pozměňovací návrh, jenž ruší horní hranici ceny pobytu v soukromých domovech seniorů nespadajících do základní sítě sociálních služeb. V úvodním kole by mohli poslanci dokončit debatu o zvýšení podílu krajů na sdílených daních, tedy těch, o které se stát dělí s kraji a obcemi.

Vládní novelu zákoníku práce poslanci zřejmě doplní o možnosti až 24hodinových směn pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních s nepřetržitým provozem nebo například u záchranné služby. Za takto dlouhé směny by pracovníci dostávali zákonem stanovený příplatek. Nyní můžou zdravotníci sloužit čtyřiadvacetihodinové služby. Směna však může trvat podle úpravy schválené loni nejvýše 12 hodin, na ni navazuje přesčasová práce.

Výhodou veřejných kulturních institucí má podle vlády v porovnání s nynějšími příspěvkovými organizacemi možnost dlouhodobého finančního plánování z více zdrojů. Omezit by se také mělo riziko případných politických zásahů do činnosti kulturní instituce.

Den samizdatu má připadat na 12. října. V tento den roku 1988 protestovala skupina 92 českých a slovenských vydavatelů samizdatů v dopise tehdejšímu komunistickému prezidentu Gustávu Husákovi proti uvěznění jednoho z nich, křesťanského aktivisty Ivana Polanského z Dubnice nad Váhem.