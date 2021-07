Praha chce v parcích zrušit zákaz vstupu na trávníky či sáňkování

Praha připravuje novou vyhlášku, která upraví omezení v městských parcích a zjednoduší vymezení veřejné zeleně. Podle návrhu, který nyní připomínkují městské části, by měl zmizet zákaz vstupu na trávníky, jízdy na koloběžce, koupání ve vodních nádržích a v zimě zákaz sáňkování a běžkování. Přibýt má explicitní povinnost mít psa na vodítku a zeleň nově nemá být vymezena podle katastru, ale ve vyhlášce uvedenou definicí. Podle materiálu by mohla nová pravidla začít platit od října, přípravu by však mohly protáhnout připomínky ministerstva vnitra.

Nyní platná vyhláška z roku 2001 se dočkala kritiky letos v únoru, kdy strážníci vykázali z petřínského kopce sáňkující děti. Problémem se ukázala být i formulace předpisu, ve kterém je zeleň definována funkcí plochy v katastru, a některé části petřínského svahu tak pod vyhlášku spadají a jiné ne. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) po incidentu prohlásil, že že vyhlášku bude nutné aktualizovat.

Návrh nové vyhlášky definuje veřejnou zeleň přímo v textu jako například městské parky, plochy zeleně na náměstích, uliční zeleň včetně stromořadí nebo sídlištní zeleň. Tím by měly podle magistrátu odpadnout problémy s určením platnosti vyhlášky podle jednotlivých parcel v katastru a další potíže, například to, že pod současnou regulaci patří i třeba zahrádkářské kolonie. Do zeleně naopak stejně jako dosud nebudou spadat lesy, které se řídí zvláštním zákonem.

Zmizet má současné rozdělení na dvě úrovně přísnosti regulace, ve kterém jsou plochy s přísnějším režimem taxativně vyjmenovány ve vyhlášce, takže lidé by si teoreticky měli vyhledávat, co na konkrétním místě zrovna mohou a co ne. Nově mají být ve všech městských parcích pravidla stejná.

Návrh přináší řadu zmírnění, zmizet má zákaz vstupu na trávníky s výjimkou těch okrasných a květinových záhonů a také zákaz jízdy na koloběžce, zimního bruslení, běžkového lyžování, sáňkování nebo koupání ve vodních nádržích, které jsou například ve Stromovce.

Zpřísnit se má naopak pravidlo ohledně pohybu psů. V aktuální vyhlášce je formulace, podle které je zakázáno "nechat volně pobíhat psy". To podle magistrátu jasně nestanovuje, zda musí být pes veden na vodítku, což je v návrhu nové vyhlášky řečeno explicitně. "I vzhledem k nedávnému napadení dítěte psem v parku Na Petříně s vážnými následky a dalším obdobným incidentům bylo zvoleno řešení, že psi budou muset být ve veřejné zeleni drženi na vodítku," stojí v materiálu.

Návrh nové vyhlášky nyní magistrát rozeslal městským částem a dalším institucím, které mají možnost k němu do pátku zaslat svoje připomínky. Po jejich zapracování musí návrh schválit městští radní a následně zastupitelé. Aby bylo možné stihnout v materiálu navržený termín začátku platnosti 1. října, muselo by zastupitelstvo vyhlášku schválit na prvním jednání po prázdninách v září.

Přípravu by však mohly zkomplikovat připomínky ministerstva vnitra, kterému se podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana nelíbí vymezení ploch, kde má být umožněno volné pobíhání psů. "V novele jsme navrhovali, že plochy pro volné pobíhání psů budou vždy vyznačeny piktogramy v terénu na základě rozhodnutí vlastníka parku, ministerstvo trvá na vymezení těchto ploch přímo do vyhlášky. Tomu jsme se ale chtěli vyhnout, zejména s ohledem na nutnost vyhlášku potom stále aktualizovat," vysvětlil mluvčí. Dodal, že vypořádání připomínek podle předpokladů zabere měsíce.