Pražský magistrát ruší zkoušky autoškol, přesouvají se na dobu neurčitou

Pražský magistrát kvůli vládním opatřením vůči šíření koronaviru upraví úřední dobu. Kvůli podezření na covid-19 je od pátka uzavřené pracoviště zkušebních komisařů na Bohdalci a zkoušky se přesunují na neurčito. Omezeno bude pro veřejnost i jednání zastupitelstva ve čtvrtek 15. října. V pátek to uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Od příštího týdne bude úřední doba na většině odborů, včetně CzechPOINTu, evidence vozidel taxi a hlavní podatelny, v pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 13:00 do 18:00 hodin. Doporučená je vzdálená komunikace například prostřednictvím e-mailu nebo přes telefonní hovor. "Veškeré agendy nadále zůstávají svedeny výhradně na přepážky, kde je zaručena zvýšená bezpečnost veřejnosti i zaměstnanců," uvedl Hofman s tím, že stále platí také nutnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy, dezinfekce prostor a omezený přístup do budov.

Ve zkráceném provozu od pondělí do čtvrtka bude otevřena podatelna ve Škodově paláci. Výjimku dostala s ohledem na to, aby nedošlo k zásahu do práv občanů v rámci uzávěrek výběrových řízení, veřejných zakázek, podání žádostí o dotace, vyúčtování grantů a podobně. Rovněž odbor dopravněsprávních činností bude fungovat každý pracovní den. Úřední doba je sice shodná s celým úřadem, ale mimo tyto dva dny bude odbor vyřizovat požadavky klientů, kterým byl termín návštěvy potvrzený ještě před vydaným nařízením vlády.

Podle mluvčího magistrátu jsou termíny v online objednávkovém systému vyčerpány do 23. října a od tohoto data je objednávání prozatím pozastavené. "Klientům s předem potvrzeným termínem magistrát zašle informační e-mail s potvrzením jejich termínu a zároveň s žádostí o zvážení nutnosti jejich návštěvy úřadu," doplnil mluvčí.

Od pátečního dne je uzavřeno pracoviště zkušebních komisařů na Bohdalci. Důvodem jsou příznaky onemocnění covid-19 u dvou zkušebních komisařů. Magistrát ve snaze zabránit možnému rozšíření nákazy zrušil asi 150 zkoušek autoškol, které se v pátek měly konat, na neurčito přesunul všechny plánované zkoušky. Všichni komisaři jsou v preventivní karanténě. Na pracovišti jsou přítomni jen ti, kteří nebyli ve styku s dotyčnými, aby zabezpečili organizaci přesunu zkoušek.

Během jednání zastupitelstva ve čtvrtek 15. října bude veřejnost vpuštěna pouze na galerii. Každý občan bude muset na galerii obsadit jedno místo, na kterém setrvá po celou dobu jednání. Kapacita sezení bude kvůli zachování dostatečných rozestupů omezena na maximálně 25 osob. Jednání se bude přenášet online, magistrát proto doporučuje sledování jednání touto formou.