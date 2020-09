Příčiny nehody srážky vlaků u Kdyně se vyšetřují, mluví se o zarostlých kolejích

Na nádraží v Kdyni na Domažlicku se ve středu ráno srazil osobní vlak s technickým vozidlem. Záchranáři ošetřili přes 20 lidí. Dva vrtulníky převezly do nemocnic v Plzni a v Praze šest účastníků nehody, další odvezly sanitky. Ve vlaku byl jeden člověk zaklíněný. Na místě byly všechny záchranné složky. Podle Drážní inspekce vjel osobní vlak za odjezdové návěstidlo, které bylo v poloze zakazující jízdu. Osobní vlak vykolejil.

Armádní záchranářské vrtulníky převezly zraněné do nemocnic v Plzni a v Praze - Motole. Vrtulník z Líní odvezl dva lidi do fakultní nemocnice v Plzni. Byli při vědomí a mají středně těžká zranění. Jihočeský vrtulník letěl se dvěma pacienty se středně těžkým zraněním do Motola. Vrtulník z Líní se poté vrátil pro další zraněné. Podle hasičů tak bylo letecky do nemocnic přepraveno šest lidí.

Podle dostupných informací se srazil osobní vlak a železniční diagnostická souprava, která se skládá z lokomotivy a jednoho vagonu. "Šlo o střet lokotraktoru, táhnoucího měřicí vůz, a osobního vlaku," upřesnil mluvčí hasičů Petr Poncar. Hasiči vyprostili z vlaku jednoho člověka, další čtyři vyvedli a vynesli z havarované soupravy. Pro lidi z osobního vlaku přijel také evakuační autobus hasičů. Drážní hasiči na místo povolali dva jeřáby a podvalník, na který byl naložen vykolejený osobní vlak a následně byl po silnici transportován, řekl Poncar.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se událost stala v 7:10. "Osobní vlak jedoucí z Klatov do Domažlic projel odjezdové návěstidlo zakazující jízdu, vjel do postavené vlakové cesty pro služební vlak a následně se s tímto vlakem srazil," uvedl. Inspekce příčiny a okolnosti mimořádné události zjišťuje.

Nehodu mohl způsobit špatný technický stav trati

Jednou ze spekulací o příčině nehody je i stav trati. Kolejiště stanice je zarostlé trávou, navíc ve směru z Klatov je ve spádu. Při brzdění vlaku mohlo dojít ke skluzu a nekontrolovatelné jízdě přes celý obvod stanice bez možnosti strojvedoucího jakkoliv zasáhnout. Správa železnic ale uvedla, že 3. září došlo ve stanici k úpravě vegetace. Podle snímků byla ale pesticidem ošetřena jen jedna kolej, motorový vůz Českých drah byl postaven na velmi zarostlou vlakovou cestu.

"Většinou máme na místě už jasno, jaká byla příčina, v tomto případě tomu tak není," řekl generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera na jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny k bezpečnosti železnice. Podle něj v tuto chvíli nejde o klasický případ projetí návěstidla. Vlak podle něj jel ve skluzu 350 metrů. Upozornil současně, že letos počet mimořádných událostí klesá, ale přibývá zraněných a usmrcených. Podle něj až do letošního roku za posledních pět let nezemřel žádný cestující kvůli chybě drážních zaměstnanců. Až do červencové nehody v Perninku šlo vždy o usmrcené na přejezdech či chodce. "Železnice je bezpečná," dodal Kučera.

To, že vlak ve stanici nezastavil, potvrdila Správa železnic v tiskové zprávě. "Z dosud nevyjasněných příčin vlak při vjezdu do stanice nezabrzdil u nástupiště a projel celou staniční kolej až za odjezdové návěstidlo, kde se střetl se služebním vlakem. Ten měl postavenou vjezdovou vlakovou cestu na první kolej," uvedla Správa železnic.

Odhadovaná škoda dosahuje 4,2 milionu korun na motorovém voze ČD, 500 tisíc korun na lokomotivě ČD Cargo a 50 tisíc korun na drážní infrastruktuře.

"Odpovědnost za nehodu bude možné určit až po rozboru záznamu elektronického rychloměru a všech dalších souvislostí," uvedla Správa železnic.

Provoz na trati mezi Kdyní a Domažlicemi byl přerušen. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu.