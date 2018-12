Přijela jsem studovat islám, brání se Češka, která pašovala drogy

Češka, zadržená v lednu v Pákistánu s devíti kilogramy heroinu, vypověděla, že přijela do Pákistánu studovat islám. Oznámil to v sobotu pákistánský server Mera Mirpur. Soud s Terezou H. začal v březnu a podle pákistánských sdělovacích prostředků se chýlí ke konci.

Mera Mirpur píše, že se jedenadvacetiletá modelka pokusila propašovat devět kilogramů heroinu do Spojených arabských emirátů a zadržena byla 10. ledna, když prošla dvěma kontrolami. Drogy se našly v jejím zavazadle. Žena mířila do Abú Zabí.

Podle serveru Mera Mirpur se původně přiznala, že chtěla heroin propašovat do SAE, ale teď říká něco jiného. Přijela prý za účelem studia náboženství. Nejenže se poučila o pákistánské kultuře, ale přijala ji také za svou. Obléká se prý do místního tradičního oděvu a zahaluje se. Server ale upozorňuje, že v minulosti například tvrdila, že drogy nepašovala a že byla zadržena bezdůvodně.

Spolu s ní je obviněn ještě jeden muž, který není z ČR. Jejich advokáti v listopadu prohlásili, že je případ smyšlený. Podle listopadové zprávy serveru Times of Islamabad se soudní řízení chýlí ke konci a do měsíce by mohlo skončit.