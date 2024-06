Příznivce MHD a železnice čekají v Brně v polovině června dny dopravní nostalgie

Příznivce MHD a železnice čekají v sobotu a v neděli 15. a 16. června Dny dopravní nostalgie. Mohou se při nich svézt po Brně historickými vozy MHD. Zavezou je do vozovny Slatina, kde je pro ně nachystaný den otevřených dveří. Mohou se také svézt parním vlakem v blízkém okolí Brna, historickými autobusy a elektrickým vlakem vyřazeným z pravidelného provozu, řekli dnes na tiskové konferenci zástupci dopravního podniku, Technického muzea v Brně a společnosti Kordis JMK.

Do brněnských ulic vyjedou v sobotu staré tramvaje, trolejbusy i autobusy. "Držme si palce, aby vyjel symbol Brna na kolejích, kterým je parní tramvaj Caroline. Technické problémy jsme snad vyřešili," řekl ředitel muzea Ivo Štěpánek. Letos je to 140 let, kdy v Brně začala parní tramvaj jezdit a nahradila tramvaj koňskou. Lidé se mohou těšit i na řadu vozidel vyrobených buď před druhou světovou válkou nebo po ní do roku 1989, ať už jde o vozidla ze sbírek muzea či dopravního podniku.

Dopoledne budou vozy vystavené na náměstí Svobody a v poledne se rozjedou na trasy jednotlivých linek. "Zájemce dovezou do vozovny ve Slatině, která bude otevřená od 12:00 do 17:00. Bude možné si prohlédnout zázemí vozovny i technických dílen. Připravený bude i program pro děti s oblíbenými trenažéry, na nichž si vyzkouší řízení," řekla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Jelikož koleje do Slatiny nevedou, budou staré tramvaje jezdit do smyčky Životského, kde se bude přestupovat na autobusy.

V neděli už budou historické tramvaje jezdit pouze na lince na Mendlovo náměstí.

Pro oba víkendové dny přichystala program společnost Kordis JMK. V sobotu mohou lidé na jednu jízdenku jet moderním vlakem Moravia z Brna do Kuřimi a odtud parním vlakem do Tišnova. Ten bude přes den pendlovat právě mezi Kuřimí a Tišnovem, v Kuřimi bude připravený doprovodný program. "V neděli chystáme nostalgické kolečko. Z Brna pojede do Sokolnic elektrická jednotka řady 560, ze Sokolnic do Blažovic pojede historický autobus. A z Blažovic do Brna pojede parní vlak. Kolečko lze absolvovat oběma směry," řekl ředitel Kordisu Jiří Horský. Jízdní řády lze nalézt na webu IDS JMK.

Součástí dopravní nostalgie bude i časová kontrola na Dominikánském náměstí při závodě 1000 mil československých. Jde o závod automobilových veteránů, kterých vyrazí na trasu z Prahy do Bratislavy a zpět zhruba 130.