Psychiatrickou nemocnici Bohnice od července povede Zuzana Baboríková

Psychiatrickou nemocnici (PN) Bohnice od července povede Zuzana Baboríková, která byla po odchodu předchozího ředitele Martina Hollého pověřená jejím vedením. Řekl to mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Baboríková v Bohnicích pracuje téměř 25 let, v poslední době jako primářka oddělení následné péče se 150 lůžky. Hollý na konci května z postu ředitele odešel po 14 letech.

Podle ministerstva bude jejím úkolem navázat na dosavadní fungování nemocnice, zachovat její vysokou úroveň a dále ji rozvíjet.

Do výběrového řízení, které ministerstvo vypsalo na konci dubna, se přihlásili dva kandidáti. "Rozhodl jsem se akceptovat doporučení výběrové komise," uvedl k tomu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). "Věřím, že pod jejím vedením vznikne v psychiatrické nemocnici prostor pro další rozvoj reformy psychiatrické péče a že nemocnice bude usilovat o to, aby byl život pacientů i přes diagnostikované duševní onemocnění kvalitní a naplněný," dodal.

Hollý byl čtvrtým porevolučním ředitelem bohnické léčebny. Do června 1990 ji vedl Otakar Boháč, do roku 2005 Zdeněk Bašný, v letech 2005 až 2008 Ivan David, který byl na konci 90. let ministrem zdravotnictví za ČSSD ve vládě Miloše Zemana a v současné době je europoslancem za SPD. Jeho v roce 2008 vystřídal Hollý.

PN Bohnice sídlí v památkově chráněném areálu složeném z desítek budov včetně kostela, divadla a farmy, stavět se začal v roce 1905 jako Český zemský ústav pro choromyslné. V roce 2020 měla nemocnice 195 lůžek akutní péče a 940 lůžek péče následné.

V příštích letech nemocnice plánuje rekonstrukce pavilonů kvůli energetickým úsporám za více než 490 milionů korun, částečně hrazené z evropských fondů. V plánu je také výstavba nového pavilonu urgentního příjmu.

V současné době funguje v nemocnici 35 oddělení akutní a následné péče. Specializovanými jsou například dětské oddělení, oddělení pro psychiatricky nemocné seniory, pro léčbu závislostí, ochrannou sexuologickou léčbu nebo pro pacienty s dlouhodobým ochranným léčením psychiatrickým nebo kvůli závislosti na drogách či alkoholu.

V roce 2020 bylo v Česku podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 8337 psychiatrických lůžek, asi o 2400 méně než v roce 2010, což je průměrný pokles asi o 1,2 procenta každý rok. Pro dospělé je asi 7400 lůžek, 210 pro léčbu závislostí a 325 vyhrazených dětem. Každý rok je ukončeno kolem 30 000 hospitalizací na psychiatrických lůžkách a kolem 5000 jich pokračuje. Bohnická nemocnice patří mezi čtyři zařízení, kde je lůžek více než 1000.

Omezování počtu lůžek, zejména v psychiatrických nemocnicích, je jedním z cílů reformy psychiatrické péče. Podle ní by měla být většímu podílu pacientů poskytovaná ambulantní nebo terénní péče a zároveň by měly být psychiatrické nemocnice stavebně upravované tak, aby měly pokoje méně lůžek a samostatná sociální zařízení.

V minulosti čelila česká psychiatrie i mezinárodní kritice za používání klecových a síťových lůžek nebo kurtování pacientů, ministerstvo vypracovalo metodiku a doporučení pro nezbytně nutné omezování pacientů.