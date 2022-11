Půta: Korupční kauza je pro mě poučením, bez ní bych už možná hejtmanem nebyl

Deset let stojí v čele Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), a to navzdory tomu, že osm let figuruje v korupční kauze spojené s financováním projektů dotovaných z evropských fondů nejprve jako obviněný, později jako obžalovaný. Hejtmanů, kteří by byli tak dlouho ve funkci, není mnoho. Tři volební období působil ve funkci hejtmana Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD), třetí volební období je hejtmanem také Martin Netolický v Pardubickém kraji.

"Je to pro mě velké poučení především v tom, že jsem na začátku věřil, že se to nedorozumění rychle vysvětlí a že to bude otázka měsíců. Pravdu měli moji právníci, kteří říkali, že se nemám tak úplně upínat k tomu, že to bude rychle, protože česká justice v principu rychlá není," řekl v úterý Půta. Obžalován byl z přijetí statisícového úplatku a zneužití pravomoci v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Souzeno bylo dalších 12 lidí a čtyři firmy. I když byl Půta osvobozen, vrchní soud rozsudek zrušil a od června se liberecký soud kauzou zabývá znovu.

"Pozitivní na tom je, že jsem i po těch deseti letech hejtmanem, protože si myslím, že bez té kauzy bych pravděpodobně řešil nabídky jít dělat něco jiného v politice. Tak mě vlastně ta kauza těchto nabídek ušetřila. Což je asi při pohledu zpátky dobře, protože na kraji se člověk ještě může dočkat toho, že když nějaký projekt připraví, přesvědčí o jeho potřebnosti veřejnost a politické partnery, tak se na konci může dočkat toho, že je u jeho realizace," řekl Půta, o kterém se kromě jiného spekulovalo jako o možném ministrovi dopravy.

Těch uplynulých deset let ale podle Půty nebylo jen o něm. "V systému fungování české samosprávy je vedle hejtmana důležité i to, že v těch deseti letech tady spolu se mnou působilo 17 radních a 94 zastupitelů. Bez spolupráce s nimi by nemohlo nic fungovat, a přestože vím, že ta spolupráce není vždycky jednoduchá, tak s myslím, že se podařilo dotáhnout spoustu věcí do konce a některé začít dělat jinak, ale hodně práce je ještě před námi," dodal.

Za úspěch považuje Půta kromě jiného modernizaci středních škol a vybudování osmi center odborného vzdělávání, na která kraj získal evropské dotace. Podařilo se podle něj také splatit všechny dluhy, které si kraj v minulosti vzal na opravy svých silnic a mostů, a zlepšit stav krajských komunikací. Za úspěch považuje i zřízení krajského dopravce, díky němuž se podařilo stabilizovat veřejnou autobusovou dopravu v kraji.

Nepovedlo se podle Půty zatím zlepšit podmínky pro vzdělávání ve zdravotnictví. "Myslím, že bylo dobré rozhodnutí rozšířit zdravotnické školy do České Lípy a do Jilemnice, za dlouhodobě neudržitelné ale považuji to, jakým způsobem vzděláváme studenty v liberecké střední zdravotnické škole. Myslím tím prostory, ve kterých vzdělávání probíhá, měli bychom mít jako Liberecký kraj ambici prosunout to vzdělávání do prostor odpovídajících 21. století," dodal Půta.