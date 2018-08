Rasismus tady byl vždycky, říká studentka s kořeny ve Vietnamu

Nedávná tragédie ve středočeském jezeře Lhota, kde se utopili dva chlapci, znovu rozvířila debatu o českém rasismu. Tentokrát vůči Vietnamcům. "Rasismus a xenofobie tady byly vždycky," říkají Anh Tuyet Nguyen a Mai Trinh, vysokoškolské studentky dlouhodobě žijící v Česku.

Zoufalý křik a pláč se 2. srpna odpoledne rozléhal na břehu jezera Lhota. Dvě matky, sestry, nemohly najít své malé děti. Lidé se ale dál opalovali. Ženy byly totiž Vietnamky, které neuměly česky, a tak jim ostatní nerozuměli a nepochopili vážnost situace. Až za čtvrt hodiny se v rozhlase ozvalo hlášení ve vietnamštině, vystrašené matky mezitím ukazovaly na mobilu fotografie svých dětí. Podle svědků nikdo nevyslal na vodu člun ani nezamířil do jezera, aby sedmileté chlapce hledal.

Záchranáři našli těla dětí kolem páté hodiny odpoledne. Byla zamotaná do chaluh. Spekuluje se, že se jeden snažil zachránit druhého poté, co mu došly síly. Jak tomu ale bylo ve skutečnosti, nikdo neví.

Všechno trvalo hrozně dlouho, říkají mnozí svědci tragédie. Provozovatel areálu jezera Lhota se brání, že jeho zaměstnanci udělali pro záchranu chlapců maximum. Utopily se děti kvůli české lhostejnosti?

České přehlížení a xenofobie mohou za to, že se utopili dva malí kluci, zní jeden z extrémních názorů. Jak se na to díváte vy?

Tuyet: Problémem je česká lhostejnost obecně, ne lhostejnost vůči cizincům. Myslím, že bychom si z toho měli vzít ponaučení - víc si všímat lidí okolo sebe. Často vídám, že na chodníku třeba někdo upadne, a lidé ho překračují. Lehká xenofobie a rasismus tady byly vždycky a mluvit se o tom mělo už dřív. Nemyslím si ale, že ti Češi byli lhostejní jen kvůli tomu, že šlo o Vietnamce. Kdyby byla na Lhotě česká maminka, chovali by se dost možná stejně.

Mai: Nemám moc ráda, když se říká, že má s námi někdo problém, protože jsme z Asie. I proto, že my sami jsme občas trochu rasističtí vůči ostatním, ale nikdo o tom nemluví. Možná to nikdo ani neví, protože se snažíme, aby to nebylo vidět.

Myslíte si, že na smrti chlapců v jezeře Lhota nesou částečně vinu v té chvíli neteční lidé, kteří polehávali okolo?

Mai: Myslím, že je zbytečné a velice krátkozraké svalovat vinu na celý národ, jen kvůli jedné smutné události v určitém kempu, na jednoho majitele a lidi, kteří tam zrovna byli.

Dlouhá léta se o Vietnamcích žijících v Česku mluvilo jako o skromných pracantech. Nemáte pocit, že se vřelé přijetí Vietnamců u nás trochu posunulo? Že jste lidem, například kvůli uprchlické krizi, začali více vadit?

Tuyet: Hlavně v menších městech a na vesnicích se o nás už dávno nemluví jen jako o těch poctivých lidech, kteří pořád pracují a mají vždycky otevřené večerky. V poslední době se totiž o Vietnamcích píše v souvislosti s prodejem drog. Pořád jsme ale přijímaní líp než někteří Rusové nebo Ukrajinci.

Máte s Čechy z poslední doby nějakou špatnou zkušenost?

Tuyet: Ano, třeba na letišti. Když cestuju, mám toho s sebou většinou hodně, jsem ověšená věcmi. Typická Asiatka. Nedávno za mnou před odletem stál pán, byl nervózní, že musí čekat ve frontě, která se nehýbe, a začal mít řeči, že Asiati jako já si s sebou vždycky musí brát půlku věcí, že pak všechny zdržujeme. Nepočítal s tím, že mu budu rozumět. Nakonec jsem se ohradila, že víc než polovina letadla je obsazena Čechy, tak ať nesvaluje vinu jen na nás. Byl zaražený, že jsem mu celou dobu rozuměla, a nic mi na to neřekl. To, jak se ke mně lidé chovají, se také často odráží od toho, jak jsem oblečená. Pokud si vezmu něco obyčejného a zdám se jim jako "holka z večerky", mají hloupé řeči často.

Mai: Mám z letišť podobné zkušenosti, ale možná, že si za to jako Asiati můžeme sami, protože nejsme tak dobře zorganizovaní. Je ale pravda, že když se vracím třeba z Londýna, tak je vidět, že jsem v Česku.

