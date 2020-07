Rizika podle okresů bude znázorňovat nová mapa

První mapu Česka podle epidemiologického rizika v jednotlivých okresech zveřejní ministerstvo zdravotnictví 3. srpna, následně ji bude v týdenních intervalech aktualizovat. V pondělí to uvedl vedoucí epidemiologické pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Rastislav Maďar. Takzvaný semafor bude rozdělen na čtyři stupně rizika označené šedou, zelenou, žlutou a červenou. Podle aktuálních dat by nejvyšší stupeň nikde v zemi neplatil, žlutý by byl pouze v Praze a zelený v některých okresech Moravskoslezského kraje, Středočeského kraje a na Jihlavsku.

Vyhodnocení rizika a přijetí nutných opatření by příslušelo krajským hygienickým stanicím. Při nejvyšším stupni rizika by zřejmě platilo doporučení nebo povinnost vyhýbat se kontaktům s jinými lidmi a omezit cesty jen na nezbytné minimum. "Za jistých okolností i doporučení zajistit si zásoby jídla, léků na 14 dnů," řekl Maďar. Omezen by byl i provoz školských zařízení či náboženských nebo sportovních akcí.

U druhého nejvyššího stupně by mohli hygienici omezit počty účastníků akcí, omezit otevírací hodiny podniků nebo vyčlenit lůžka v nemocnicích. Zaměstnavatelé by měli zvážit oddělení kontaktu mezi zaměstnanci na jednotlivých směnách. Při zeleném stupni by měla platit omezení pro návštěvy ve zdravotnických zařízeních nebo v zařízeních sociálních služeb.

Česko bude podle semaforu rozděleno po okresech, nikoli po krajích, jak ministerstvo původně plánovalo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že by nebylo objektivní hodnotit kraj jako celek, protože zejména ve větších krajích může být epidemiologická situace v jejich jednotlivých částech rozmanitá.

Pro vyhodnocování údajů pro takzvaný semafor budou zdravotní statistici denně sledovat stav nákazy v jednotlivých okresech, počty nakažených v rizikových skupinách nebo rozšíření nemoci mezi zdravotnickým personálem či tlak na jednotlivá zdravotnická zařízení. Budou také vyhodnocovat týdenní trendy a podklady předají krajským hygienickým stanicím k rozhodnutí o tom, do jaké kategorie daný okres zařadí. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové budou přijímaná opatření preventivního charakteru a jejich hlavním cílem bude zabránit eskalaci šíření covidu-19 a zamezit riziku přetížení zdravotního systému.

Podle ministerstva zdravotnictví je z plošného hlediska epidemiologická situace v Česku dobrá. Ve většině okresů není žádný nebo je jen sporadický výskyt nově nakažených. V Praze a v Moravskoslezském kraji, kde je nakažených nejvíc, současná situace nevedla k žádnému výraznému tlaku na kapacity zdravotnických zařízení. Lidé z rizikových skupin a s těžkým průběhem nemoci covid-19 tvoří asi pět procent všech nakažených.