Rozhodnutí: Ústavní žaloba na Zemana nemá ve Sněmovně šanci

Opozice vyzývá prezidenta Miloše Zemana, aby přehodnotil rozhodnutí nepokračovat v trestním stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by nejvyšší státní... více

Druhý ročník festivalu českého divadla ve Francii přiveze francouzskému publiku dvě oceňované české inscenace. Akce Na skok do Prahy je protipólem festivalu... více

Česká pošta se nechystá rušit pobočky v malých obcích. Chystaná transformace jí má do tří let vrátit k zisku. V úterý to v tiskové zprávě sdělil ministr vnitra... více