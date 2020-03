Rozhodnuto: vláda zakázala volný pohyb lidí po celé ČR

Vláda zakázala s účinností od půlnoci z neděle na pondělí do 24. března 06.00 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Česko je po Itálii, Španělsku a Rakousku čtvrtou evropskou zemí, která přistoupila na omezení pohybu obyvatel. Zákaz volného pohybu Babiš navrhoval i proto, že někteří lidé nedodržují nyní stanovená omezení proti dalšímu šíření koronaviru. V neděli v televizi Prima zopakoval, že šíření nemoci, kterou virus způsobuje, je trestný čin a za porušení individuální karantény hrozí až třímilionová pokuta.

Aktivace Ústředního krizového štábu

Vláda rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu kvůli šíření nového typu koronaviru. V jeho čele bude náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Svolání štábu už v neděli dopoledne avizoval premiér Andrej Babiš (ANO), už dříve jeho aktivaci podle svých vyjádření několikrát předsedovi vlády navrhoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Štáb podle statutu po vyhlášení krizové situace, mezi které se řadí i současný nouzový stav, připravuje návrhy řešení. Jeho předseda je předkládá Bezpečnostní rady státu, v případě nutnosti vládě.

Autoservisy i prodeje jízdenek

Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků. Vláda naopak nově zakázala s výjimkami prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, taxislužby s výjimkou těch rozvážejících potraviny a prodej elektroniky, který byl mezi výjimkami původního nařízení ze soboty. Na tiskové konferenci to řekl ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Novým usnesením vláda konkretizuje sobotní nařízení. Tím od soboty 06.00 rozhodla o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic, malých domácích zvířat a krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a kontaktních čoček nebo novin a časopisů.

Počet nakažených

V Česku je 293 lidí nakažených novým typem koronaviru, uvedl po mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Za neděli se počet potvrzených případů zvýšil zhruba o 33 procent, dodal. Ministerstvo financí podle něj uvolnilo 1,5 miliardy korun jako rámec pro nákup respirátorů a další peníze navíc dostanou hygienické stanice.

První případy nákazy byly v Česku potvrzeny 1. března. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189, v neděli ráno bylo 214 případů.