Rozsudek v kauze obchodů s marihuanou nepadl, kvůli možné změně kvalifikace

Případ dvojice Poláků obžalovaných z rozsáhlých obchodů s marihuanou ve středu olomoucký vrchní soud odročil, důvodem je upozornění na možnou změnu právní kvalifikace. Ta by podle předsedy senátu Vladimíra Hendrycha mohla být pro oba obžalované výhodnější. Marihuanu měli podle obžaloby nakupovat v Česku a převážet ji v pneumatice dodávky do Polska.

Zajistilo se 5,5 kilogramu, podle svědka šlo v součtu až o 75 kilogramů marihuany. Muže původně krajský soud potrestal deseti a 10,5 roku vězení a na osm let je vyhostil z republiky. Případem se bude soud znovu zabývat 16. února.

Mužům hrozila sazba deseti až 18 let, souzeni byli v nejpřísnějším odstavci za to, že čin spáchali ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Vrchní soud je upozornil na možnou změnu právní kvalifikace s mírnější sazbou v rozmezí osmi až 12 let, kdy by byli souzeni za trestný čin spáchaný ve velkém rozsahu. Podle předsedy senátu tím však soud nepředjímá své rozhodnutí.

Vyšší trest dostal od krajského soudu sedmatřicetiletý Krzysztof Wojciech Adamiec, padesátiletého Miroslawa Bronislawa Mrowiece krajský soud potrestal deseti lety. V případu byl souzen ještě Rafal Grzegorz Suchwalko, kvůli nedostatku důkazů obžaloby jej však již zlínský krajský soud viny zprostil a jeho případem se ve středu vrchní soud nezabýval.

Poláci podle obžaloby nakupovali marihuanu v České republice, skrytou v dodávce ji údajně poté převáželi z Luhačovic za účelem zisku a prodávali v Polsku. Zmapováno bylo 17 cest od roku 2019 do roku 2020. Oba muži vinu i ve středu popřeli s tím, že v případu nebyl prokázán tok peněz ani transport, podle obhajoby se taky nezjistilo, odkud by si drogu obstarávali a kam ji distribuovali. Kvůli upozornění na možnou změnu právní kvalifikace si obhajoba vyžádala čas na přípravu k jednání.

V souvislosti s obchodováním s marihuanou jsou Adamiec, Mrowiec a další stíháni i v Polsku. Ve Zlíně u krajského soudu svědčil polský občan, který je v tamní kauze spolupracujícím obviněným. Řekl, že mezi lety 2018 až 2020 kupoval od Adamiece s Mrowiecem marihuanu, v součtu asi 75 kilogramů.