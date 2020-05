Ryška vyfasoval šest let vězení za nelegální odběr lihu

Soud uložil Marianu Ryškovi z Opatovic na Přerovsku za odběr nelegálního lihu od Radka Březiny šest let vězení. Trestnou činnost podle soudu páchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Muže usvědčila především výpověď šéfa lihové mafie Radka Březiny i jeho bratra Tomáše, se kterými léta spolupracoval. Během pěti let si nechal od nich dovézt podle rozsudku nejméně 32 tisíc litrů lihu, škoda na daních byla vyčíslena na 8,5 milionu korun.

Obžalovanému by za krácení daní hrozila sazba pět až deset let. Kvůli tomu, že trestnou činnost páchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny spadl do vyšší sazby devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Soud mu tak uložil trest mimořádně pod hranici trestní sazby. V úvahu vzal totiž tresty, které dostali samotní členové této skupiny za daňový únik ve výši 5,6 miliardy korun. Trest uložený ve stejné trestní sazbě by byl podle soudce s ohledem i na rozsah škody nepřiměřený.

Ryška nelegální líh od zlínského podnikatele odebíral v letech 2004 až 2008. Březinovi spolupracovníci přivezli nákladním autem do Opatovic na Přerovsku dvakrát až třikrát ročně obří nádrže a počkali na vyložení. Ryška u soudu vše popřel. Tvrdí, že se stal obětí msty Radka Březiny, protože proti němu vypovídal. Soud však výpověď Březiny vyhodnotil jako věrohodnou.