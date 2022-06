Sbírka ligy proti rakovině vynesla téměř 18 milionů koru, víc než v minulém roce

Květnová sbírka Ligy proti rakovině, při níž dobrovolníci prodávají žluté květy měsíčku lékařského s barevnou stužkou, vynesla letos 17,9 milionu korun. Liga o tom ve středu informovala v tiskové zprávě. V předchozích dvou letech sbírku ovlivnila pandemie - uskutečnila se v září a výnosy byly nižší. V roce 2020 vynesla sbírka 13,7 milionu korun, loni 16 milionů korun. Zatím nejvíc se vybralo v roce 2019, kdy lidé darovali přes 20 milionů korun.

"V den sbírky nabízelo kytičky více než 12 tisíc dobrovolníků, kteří ke kytičkám s fialovou stužkou dárcům předávali i letáček s informacemi o prevenci nádorů děložního hrdla a varlat," uvedla za ligu Jitka Bajgarová. Mezi dobrovolníky, kteří letos 11. května kytičky nabízeli, byli žáci základních a studenti středních škol, skautské či pionýrské oddíly, dobrovolní hasiči nebo zástupci onkologických pacientů. Kytičky bylo možné koupit i v některých knihovnách, informačních centrech, na městských úřadech, v obchodech i kavárnách.

Letošním tématem, na které se osvětová akce zaměřovala, byly nádory ledvin děložního hrdla a varlat. Úmrtnost na tato onemocnění sice podle odborníků stagnuje, pacientů ale přibývá. U rakoviny děložního hrdla onemocní zhruba sedm žen ze 100 tisíc, u rakoviny varlat kolem 4,5 muže na 100 tisíc. Obě nemoci nejčastěji postihují mladé lidi.

Rakovina děložního hrdla se nejčastěji vyskytuje u žen nakažených HPV virem, nejčastěji sexuálně aktivních. Prevencí rakoviny a změn tkání, které ji předcházejí, je očkování. Zdravotní pojišťovny ho hradí dětem ve věku 13 nebo 14 let. Postupuje ho asi 65 procent dívek a 30 procent chlapců. Pravidelně jsou na riziko tohoto druhu rakoviny vyšetřované také ženy na gynekologické prohlídce. Časně zachycené nádory jsou dobře léčitelné, vyléčí se 92 procent žen.

Nádory varlat se nejčastěji objevují u mužů ve věku 20 až 34 let, poté u padesátníků. Muži je mohou objevit při samovyšetření, podezření by měla vzbudit bolestivost, zvětšení nebo nepravidelnost varlete. Rizikovým faktorem je nesestoupení varlete do šourku u novorozenců, které kontrolují lékaři už v porodnici a poté pediatři. Vliv na vznik nádoru může mít také hormonální léčba matky v době těhotenství, tříselná kýla nebo chronické infekce včetně HIV.

Od roku 1997 sbírka vynesla zhruba 350 milionů korun. Výtěžek jde na podporu pacientů, vzdělávání a prevenci nádorových onemocnění a také na výzkum a přístrojové vybavení onkologických pracovišť.