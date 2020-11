Situace stále není dobrá, rozvolňovat se musí s rozmyslem, míní Babiš

Statistiky epidemie covidu-19 se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezlepšují tak, jak si vláda představovala. Situace stále není dobrá, je důležité rozvolňovat s rozmyslem, řekl ve čtvrtek novinářům. Jestli to může ovlivnit na pondělí plánované zmírnění opatření, premiér neuvedl. Vláda bude v neděli projednávat přesun čtvrtého do třetího stupně přísnosti opatření, který by umožnil například otevření obchodů, služeb a restaurací.

"Situace stále není dobrá. Čísla sice klesla, ale není to tak, jak jsme si představovali. Je důležité rozvolňovat s rozmyslem," uvedl premiér na tiskové konferenci ke studii použití antigenních testů, kterou vypracovala Nemocnice Karvinná-Ráj a Zdravotní ústav v Ostravě.

V pondělí podle dat ministerstva zdravotnictví přibylo více než 4300 nových případů koronaviru, v úterý přes 5800 a ve středu více než 4900. Skóre PES ve čtvrtek zůstalo na 57 bodech, ve třetím z pěti stupňů pohotovosti je čtvrtý den. Takzvané reprodukční číslo, které skóre mimo jiná kritéria zahrnuje, ale stouplo na 0,96. Pokud by překročilo jedničku, zvýšilo by to skóre o pět bodů, což by při zachování bodů za další kritéria znamenalo návrat do čtvrtého stupně.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve středu novinářům řekl, že metodika pro rozvolňování je jasná a nebude se nijak upravovat. Musí být splněna podmínka sedmi dní s hodnotou pro třetí stupeň, aby byl vládě navržen přesun do tohoto stupně i z hlediska opatření. "Ve chvíli, kdy to ten systém dovolí, potom se to stane. Když to nedovolí, potom se to nestane," řekl. Vláda bude kvůli tomu zasedat v neděli.

Česko podle Babiše chystá možnost dobrovolného testování antigenními testy hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. V pátek na Radě vlády pro zdravotní rizika představí testovací strategii ministr zdravotnictví Jan Blatný.

"Pokud bychom se dostali do pásma PES číslo 3, tak je možnost, že se setká 10 lidí. Pokud se na Vánoce takhle setká rodina, tak by bylo fajn, kdyby se - možná ti mladší nebo všichni - mohli nechat otestovat," řekl Babiš.

Dodal, že vláda se bude muset zabývat i tím, že se lidé nechtějí nechat testovat kvůli tomu, že by museli do karantény a dostávali by jen 60 platu. Naznačil také, že je v tom podporují někteří zaměstnavatelé.