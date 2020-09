Školy nakupují notebooky, aby byly připraveny na případnou distanční výuku

Základní školy v Olomouckém kraji by už měly být na případnou nucenou výuku na dálku lépe technicky vybaveny. Chybějící notebooky či tablety pro pedagogy se chystají na podzim koupit ze slibovaných peněz ministerstva školství, připravují kvůli tomu výběrová řízení. Na mnohých školách navíc prošli pedagogové školením ohledně on-line komunikace s žáky. Každá základní škola by měla do poloviny října dostat na dovybavení 20 tisíc korun na učitele. Nákup musí zvládnout do konce roku.

"Naše škola by měla obdržet 760 tisíc korun. Vzhledem k velikosti částky budeme notebooky, kterých bude 38 kusů, soutěžit, což pro naši školu zrealizuje odbor investic oddělení veřejných zakázek. Momentálně připravujeme technickou specifikaci. Vzhledem k velikosti částky můžeme zaplatit až dotaci získáme, protože takovou částku na předfinancování v rozpočtu nemáme," řekla ředitelka olomoucké Základní školy Zeyerova Vladimíra Švecová.

Škola podle ní bude v případě distanční výuky pro komunikaci s žáky používat Edookit, na který jsou rodiče i žáci zvyklí, a nově Teams. "Na začátku školního roku učitelský sbor prošel školením. Momentálně se připravujeme na to, abychom v případě potřeby mohli takto s žáky fungovat. Také zjišťujeme, kdo z žáků má jaké technické možnosti," doplnila ředitelka.

Také prostějovská Základní škola Dr. Horáka chystá vypsání výběrového řízení na nákup nové techniky z peněz ministerstva. Podle ředitelky školy Petry Rubáčové by učitelé výuku na dálku určitě zvládli. "Škola vlastní několik novějších notebooků, které byly pořízeny před dvěma roky. Ti učitelé, kteří neměli doma k dispozici tuto techniku, vypůjčili si ji ze školy. Také jsme absolvovali školení na Google Classroom, na který bychom v případě distanční výuky okamžitě najeli," řekla ředitelka.

Do výuky budou zapojeny i interaktivní tabule

Situaci ohledně nákupu nové techniky zmapovali také na Základní škole Komenského v Přerově-Předmostí. "Největší část finančních prostředků půjde na notebooky pro učitele a na interaktivní tabule, aby mohla probíhat on-line výuka přímo ze tříd. Na jaře v době karanténních opatření to bylo většinou z domovů a zčásti učitelé pracovali na soukromých počítačích," uvedla zástupkyně ředitelky Barbora Složilová. Podotkla, že s dodáním techniky škola počítá v říjnu.

Podle ředitelky olomoucké Základní školy Komenium Petry Romanovské škola z peněz ministerstva pořídí výkonnější notebooky. Podotkla, že rozdělování peněz je však nesystémové. "Peníze jsme měli dostávat na počet pedagogů, ne úvazků celkem. I pedagog na poloviční úvazek ho přece potřebuje," uvedla ředitelka. Dodala, že i na jejich škole věnovali čas především školení učitelů v různých edukačních programech.

Stát na technické dovybavení škol uvolní 1,2 miliardy korun. Na začátku října by peníze měly dostat kraje, které je přerozdělí. Školy je budou moci využít zejména na notebooky či tablety, softwarové vybavení a příslušenství k počítačům, jako jsou třeba kamery či mikrofony.