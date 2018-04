Šlechtová má IT poradce, externista se věnoval ezoterice

Ministryni obrany Karle Šlechtové (ANO) radí v oblasti IT bezpečnosti externista, který nemá v této oblasti vystudovanou školu a v minulosti se věnoval ezoterice. Nad tím se podivuje například exministr obrany Alexandr Vondra (ODS). Ten říká, že ministerstvo v první řadě žádné externisty ani nepotřebuje, jelikož disponuje dostatečným počtem svých vlastních odborníků. Se zprávou přišel server lidovky.cz.

Evžen Teršl je poradcem Šlechtové v oblasti IT bezpečnosti. "Zabývám se čistě ochranou proti odposlechu telefonů, počítačů a podobných zařízení, která se běžně používají," odpověděl v rozhovoru pro úterní Lidové noviny, co je náplní jeho práce.

Pro Šlechtovou už pracoval i v minulosti, když působila na ministerstvu pro místní rozvoj. Celkově mu za jeho práci tehdy vyplatila 846 tisíc korun. Od února, kdy zastává pro ministryni novou pozici, obdržel zatím 77 tisíc.

Teršl přitom nikdy obor IT nevystudoval. "Dělal jsem střední školu, univerzitu života a různé kurzy," řekl LN. Praktické zkušenosti s ochranou zabezpečení ale přece jen má, externě pracuje také pro bezpečnostní firmu Goldsilver, která se zabývá ochranou před odposlechy.

V minulosti se ovšem věnoval zcela jiné profesi. Jak zjistily Lidové noviny, je spojený s ezoterickým webem Maitrea, který vlastní odsouzený uhlobaron Antonín Koláček. "Terapie může probíhat jak verbálně - na vědomé nebo podvědomé úrovni -, tak manuálně," popsal na webu své přednosti Teršl.

Dnes už se ale tímto poradenstvím nezabývá. "Přeskočil jsem na bezpečnost. Ono to spolu souvisí, protože v zabezpečení IT se zabýváte chováním uživatele. Začal jsem řešit, jak se chová útočník," vysvětlil.

Externista není potřeba

Angažování Teršla přijde podezřelé bývalému ministrovi obrany Alexandru Vondrovi (ODS): "Já jsem si žádného externistu na datovou komunikaci nebral. Nechápu to. Ledaže chce paní ministryně komunikovat něco, co nechce, aby vědělo ministerstvo." Podle něj disponuje ministerstvo obrany, ale i armáda a Vojenské zpravodajství dostatkem svých vlastních expertů v IT oblasti.

S tím souhlasí i bývalý šéf Národního úřadu pro vyzbrojování Pavel Bulant. "Ministerstvo obrany díky škále svých působností a kompetencí disponuje silami a prostředky, aby se vrcholný představitel resortu mohl při své komunikaci cítit bezpečně. Nechápu, proč se to zajišťuje outsourcingem," komentoval Bulant.

Podle Teršla ale není jeho pozice na ministerstvu zbytečná. "Ministerstvo má spoustu odborníků. Řekněme, že jim dělám oponenturu. Někdy se ta kritika vyplácí," řekl. Šlechtová svému poradci věří i přesto, že nemá v oboru vystudovanou vysokou školu. Jak uvádí LN, doposud nezískal ani bezpečnostní prověrku, už si o ni ale zažádal.