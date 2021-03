Soud výrazně snížil muži trest za prodej metylalkoholu v Havířově

Olomoucký vrchní soud ve středu výrazně snížil trest Martinu Svobodovi, který podle obžaloby uvedl do prodeje v roce 2012 prostřednictvím stánku v Havířově smrtící metylalkohol, ze čtyř let vězení na tříletý podmíněný trest. Podle rozsudku po jeho požití zemřeli čtyři lidé a jeden muž natrvalo oslepl. Stánek byl uzavřen 6. září 2012 jako první v metylalkoholové kauze, která si vyžádala smrt pěti desítek lidí po celé ČR. Středeční rozsudek je podle žalobce zároveň posledním v této kauze. Muž po celou dobu popíral, že by smrtící směs pocházela z jeho stánku.

Řízení ve Svobodově případě trvalo devět let, padlo při něm několik rozsudků. Olomoucký vrchní soud naposledy v březnu 2019 muži zpřísnil trest o 11 měsíců na sedm let a devět měsíců, případ však vrátil na kraj Nejvyšší soud, který rozhodl, že jde o nedbalostní jednání.

Zlínský krajský soud mu poté loni uložil čtyři roky vězení za ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti v nejpřísnějším odstavci, původně mu hrozily tři roky až deset let. Vrchní soud jej však potrestal v mírnější kvalifikaci, kde je sazba do pěti let.

Případ pochází z roku 2012 a týká se takzvané ostravské větve kauzy, tedy distribuce jedovatého alkoholu na severní Moravě. Svoboda podle rozsudku uvedl do stánkových prodejen kontaminované alkoholické nápoje, který obstaral pokoutně za výhodnější cenu a to od osob, které nemohly jejich původ garantovat. V září 2012 po požití této směsi zemřel sedmapadesátiletý muž, dvaašedesátiletý muž, šedesátiletá žena a dvaačtyřicetiletý muž. Další jednapadesátiletý muž byl kvůli intoxikaci metylalkoholem ohrožen na životě, lékaři jej nakonec zachránili, ale muž oslepl. Svoboda i ve středu u soudu popřel, že by smrtící směs pocházela z jeho stánku, souvislost s oběťmi popřel.

Metylalkoholová kauza patří mezi nejhorší neštěstí, která v posledních desetiletích postihly ČR. První úmrtí po požití nelegálně vyráběných lihovin s obsahem jedovatého metylalkoholu se objevila koncem léta 2012. Dohromady zemřelo pět desítek lidí.