Spouští se NERV, o otevření obchodů se rozhodne příští týden

Vláda ve čtvrtek obnovila činnost Národní ekonomické rady vlády (NERV). Bude mít 15 členů z akademické i podnikové sféry. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Hlavním úkolem rady má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021.

Členy obnovené NERV jsou generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon, šéf Komerční banky Jan Juchelka, hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, ekonom Jan Švejnar, profesor CERGE-EI a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Štěpán Jurajda, šéf ČEZ Daniel Beneš, člen představenstva Škody Auto Bohdan Wojnar, ředitel vnějších vztahů společnosti Coca-Cola Petr Jonák nebo ekonomové Miroslav Zámečník a Lukáš Kovanda. Dále je členem předseda dozorčí rady O2 Ladislav Bartoníček a sociolog Daniel Prokop.

Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj.

První linie

Pracovníci ve zdravotnictví už nebudou mít zakázáno čerpat dovolenou po dobu nouzového stavu, který byl v Česku vyhlášen kvůli epidemii nového typu koronaviru. Vláda s přihlédnutím k epidemiologické situaci podpořila zrušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které zákaz zavedlo, řekl novinářům po zasedání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle dalšího rozhodnutí ministerstva a vlády dostanou hejtmani k dispozici seznam studentů posledních ročníků lékařských fakult, kterým byla uložena pracovní povinnost po dobu nouzového stavu. "Pracovní povinnost dál platí, dáváme hejtmanům možnost, aby rozhodovali, seznam studentů v jednotlivých oborech, aby je mohli alokovat," uvedl Vojtěch.

Vláda dále rozhodla o zařazení výrobců léčiv do režimu takzvané kritické infrastruktury. Tou jsou podle zákona podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo zdraví osob. Jde například o energetické provozy nebo provozovatele ropovodů či plynovodů.

Podle Vojtěcha je zařazení výrobců léčiv do kritické infrastruktury na místě, protože jsou léčiva strategickou komoditou. Do budoucna bude muset stát podle ministra pracovat na tom, aby na svém území farmaceutické firmy udržel, a nebyl tak závislý na dovozu.

O zařazení výrobce léků do kritické infrastruktury vládu před několika dny požádala Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF). Důvodem podle ní je, aby v současné situaci nebyla přerušena výroba a byl zajištěn přístup lidí k lékům a léčbě, kterou potřebují.

Řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách nebudou muset nosit roušky, stejně tak členové domácnosti jedoucí v jednom autě. Výjimku dostali i autisté. Nosit roušku už podle dřívější úpravy opatření nemusejí také děti ve věku do dvou let. Chránit si nos a ústa rouškou či šátkem nemusejí ani lidé při jízdě na kole či běhu v přírodě. V případě, že jich jede či jde víc, musejí dodržovat odstup dvou metrů.

Kabinet ve čtvrtek nouzový stav po úterním souhlasu Sněmovny prodloužil do čtvrtka 30. dubna, původně měl skončit tuto sobotu.

Pomoc kulturnímu sektoru

Vláda na pomoc kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru uvolní přes miliardu korun. Nezávislé umění z toho dostane 440 milionů korun, na podporu regionální kultury půjde 300 milionů korun. Příspěvkové organizace v resortu, kam mezi 29 institucí patří třeba Národní divadlo, Národní muzeum či Národní památkový ústav, dostanou z balíčku zatím 300 milionů korun. V tiskové zprávě to sdělil tiskový odbor ministerstva.

Dalších 30 milionů korun by mělo jít na zřízení programu na podporu zpřístupňování kultury prostřednictvím digitálních médií. Celkem dnes vládla schválila na mimořádná opatření v kultuře 1,07 miliardy korun.

Hlavním cílem navržených opatření je podle ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) především zachování profesionální kulturní infrastruktury, která není zisková, a nemá tedy žádné finanční rezervy. "Touto pomocí chceme udržet síť divadel, muzeí, galerií nebo orchestrů ve všech regionech. Všem těmto institucím současný zákaz činnosti způsobil zásadní výpadek příjmů a potřebují tak pomoci s provozními náklady," uvedlo MK.

Postupné otvírání provozů

Příští týden budou otevřeny další obchody, jejich seznam doladí ministerstva průmyslu a zdravotnictví během Velikonoc, uvedl Havlíček. Pracovní tým podle něj nebude navrhovat uvolňování opatření podle oborů, ale podle velikosti ploch obchodů s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v provozovnách.

"Jsme v situaci, kdy sledujeme a vyhodnocujeme, jak se to děje v jednotlivých zemích v Evropě. Docházíme k závěru, že nebudeme navrhovat oborové členění, ale členění podle metrů čtverečních, podle velikosti ploch, s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v jednotlivých provozovnách," řekl Havlíček.

Proces otevírání obchodů bude podle něj několikatýdenní, vláda ale nechce otálet. "V průběhu příštího týdne otevřeme další provozovny, které budeme vědět v průběhu svátků," dodal ministr.

Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha by například brzy mohly být zprovozněny farmářské trhy, o čemž dříve hovořil ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). "Za velmi přísných podmínek by trhy mohly být realizovány, aniž by lidé konzumovali na místě potraviny. Pouze by si to koupili a odešli," poznamenal Vojtěch.

Asociace farmářských tržišť ČR připravila model fungování farmářských trhů s devíti konkrétními pravidly. V případě uvolnění prodeje by zodpovědnost za dodržování pravidel měl provozovatel farmářského trhu. Asociace tržišť již dříve uvedla, že by na trzích nebylo občerstvení, posezení ani pouliční umělci. Ochranné rozestupy mezi zákazníky by byly vyznačené páskami na zemi, stánky by měly od sebe rozestupy, lidé by k nim přistupovali po jednom.

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách má řadu výjimek. Od 14. března, kdy bylo opatření přijato, se netýká například prodejen potravin, čerpacích stanic, drogerií, lékáren nebo zverimexů. Postupně k nim byly doplněny například autoservisy, zahrádkářství, květinářství, galanterie, zámečnictví, myčky automobilů nebo prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky dýchacích cest.

Od úterý mohou být v provozu sběrny surovin a venkovní sportoviště pro individuální sport, ode dneška hobbymarkety, stavebniny, železářství nebo prodejny jízdních kol. Souvisí s tím ale zpřísněná hygienická opatření.