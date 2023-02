Studenti liberecké univerzity stavějí závodní formuli s hybridním pohonem

Pátou závodní formulistavějí studenti Technické univerzity v Liberci (TUL). Poprvé bude mít vůz hybridní pohon, půjde o kombinaci benzinového a elektrického pohonu, řekl v pondělí kapitán týmu FS TUL Racing Ondřej Macháček při prezentaci předchozí, čtvrté formule Klárka na libereckém Ještědu. Nová formule se v létě představí na závodech nejen v Česku, ale i na okruzích v Maďarsku a Chorvatsku.

Závody studentských formulí mají od 80. let minulého století tradici v USA, v Evropě studenti závodí se svými monoposty od roku 1998. Po celém světě pracuje na své formuli asi 500 univerzitních týmů. Na závodech odborná porota posuzuje návrh a provedení vozu, přičemž se klade důraz na bezpečnost, následují testy jízdních vlastností, jejichž vrcholem je okruhový vytrvalostní závod na 22 kilometrů. Podle pravidel musí tým každý rok navrhnout a zkonstruovat novou formuli.

Cílem projektu je vzdělávat budoucí automobilové konstruktéry a inženýry. Z českých týmů dosahují v celosvětovém měřítku největších úspěchů studenti z ČVUT s vozem CTU CarTech a studenti České zemědělské univerzity v Praze. Na liberecké strojní fakultě vznikl konstruktérský tým v roce 2015, první závodní formuli studenti představili o dva roky později. "Na svém kontě už mají závodní monoposty Elišku, Markétku, Aničku a Klárku," dodal mluvčí univerzity Radek Pirkl.

V současné době se v Liberci pracuje na páté formuli. "Už máme objednané díly," doplnil kapitán studentského týmu, který letos čítá 38 lidí. "Všechny fakulty, které na univerzitě jsou, máme v týmu zastoupené. Děláme to od nuly, od shánění peněz přes design, marketing, samotný návrh a stavbu," řekl Macháček, který by se rád konstrukci sportovních vozů věnoval i po skončení studia na liberecké strojní fakultě. Formule bude mít zadní nápravu poháněnou benzinovým motorem značky Suzuki, přední kola budou mít každé svůj elektrický motor.

Stavba formule není ale jen o sestavení dílů, studenti se také ušpiní, hodí se jim tak podle kapitána týmu zkušenosti z dílen. "Lidi, kteří přijdou z průmyslovky, tak umějí většinou se soustruhem, s frézkou, vrtačkou, v nevýhodě bývají ti, kdo přicházejí z gymnázií, když ale někdo chce, tak ho to naučíme," poznamenal Macháček. Složitější díly je podle něj třeba zpracovávat i na CNC obráběcích strojích. "K těm máme přístup třeba prostřednictvím našich sponzorů," dodal.

Formule váží kolem 220 kilogramů a přijde na 2,5 milionu korun, letos je proti předchozím letům zhruba o 400 tisíc korun dražší právě kvůli elektrickému pohonu. Pomáhají sponzoři. Formule dokáže jet rychlostí až 95 kilometrů v hodině, o rychlost ale podle studentů úplně nejde, na prvním místě je bezpečnost. "Každý, kdo se do týmu přihlásí, do toho jde s tím, že to chce někdy řídit, ale když se jde testovat a závodit, tak z toho mají všichni velký respekt," řekl vedoucí konstrukce a jeden z pilotů formule Ladislav Horálek.