SZ: Bývalý Blažkův náměstek chtěl zařídit vysoké odstupné otci, zjistil audit

Bývalý politický náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav se v době, kdy vedl Domov sociální péče v Tmavém Dole na Trutnovsku, snažil zařídit vysoké odstupné pro svého otce. Ten byl v zařízení zaměstnán. Již v době, kdy se v domově prováděl audit, uzavřel Stanislav se zaměstnanci novou kolektivní smlouvu, která mimo jiné zajišťovala lidem starším 60 let odstupné ve výši 18 výplat. Podle auditorů podmínky odpovídaly jednomu konkrétnímu zaměstnanci. Nové vedení ustanovení zrušilo. Informovaly o tom Seznam Zprávy. Stanislav mladší popírá, že by smlouvu sjednával účelově.

"Lze předpokládat, že smlouva byla jak ze strany ředitele, tak ze strany odborové organizace uzavřena účelově," píše se ve zprávě z auditu. Předchozí kolektivní smlouvy platily vždy na jeden rok, nová měla mít pětiletou platnost. Propuštění zaměstnanci, kterým by bylo 55 a víc let, měli podle ní jako odstupné dostat roční plat. Šedesátníci si měli přijít na odstupné rovnající se mzdě za rok a půl, pokud by odešli ze zdravotních důvodů, pak měli dostat 24 platů, píše web.

Podle auditorů podmínky odpovídají jednomu konkrétnímu zaměstnanci, kterým je Stanislavův šestašedesátiletý otec. Nový ředitel Martin Kryštof Kubák se ale s odbory dohodl na změně, odstupné je zrušené. "S panem Stanislavem (starším) jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru. Skončí 31. srpna bez odstupného. Přístup do budovy nemá už nyní," řekl serveru.

Stanislav mladší popírá, že by smlouvu s odbory sjednával účelově. "Kolektivní smlouva se uzavírala od roku 2017 vždy na návrh odborů, nikoliv na můj, organizace vždy šla cestou snižování požadavků odborů," řekl Seznam Zprávám.

Audit do zařízení poslal podle serveru královéhradecký hejtman Martin Červíček (ODS), zřizovatelem je právě kraj. Seznam Zprávy již dříve informovaly o několika možných pochybeních během doby, kdy Stanislav domov pro seniory vedl.

Podezření zjištěná hloubkovou kontrolou se týkají například dělení zakázek při nákupu výpočetní techniky, stavebních pracích či nákupu lehkých topných olejů. Organizace podle auditorů také neprokázala, že výdaje za pohonné hmoty v letech 2021 až 2023 v celkové výši 170.000 korun byly vynaloženy pouze pro služební cesty. Mezi podněty k prošetření inspektorátem práce jsou také nesrovnalosti v odměňování zaměstnanců, zejména příplatky za vedení. Kraj nařídil organizaci vymáhat případné škody. Podle kraje organizace například nedoložila, na jaké stavební projekty a další věci šly vyfakturované dva miliony korun.

Stanislav rezignoval k 31. lednu na funkci ředitele po vyjádření hejtmana o jeho možném odvolání, a poté, co vyšly v médiích zprávy kritické vůči Stanislavovi. Nové vedení si stěžuje, že Stanislav ani někteří další zaměstnanci nepředali svým nástupcům agendu a nechali vymazat služební počítače. "Plno věcí bylo skartováno, plno věcí smazáno," řekl serveru Kubák. Tři lidé z bývalého vedení také vykázali 43 zbylých dnů dovolené, takže jim Tmavý Důl musel proplatit více než 100.000 korun. V jejich osobních složkách přitom žádný záznam o převádění dovolené z minulých let nebyl.

Hospodařením domova v Tmavém Dole se zabývá také policie. "Vzhledem k tomu, že přípravné řízení je neveřejné, nebude zdejší krajské státní zastupitelství poskytovat v této věci bližší informace," sdělil mluvčí krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Pavel Bužga. Kraj plánoval podat podněty k prošetření i antimonopolnímu úřadu, České inspekci životního prostředí a Inspektorátu práce.

Jako politický náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) skončil Stanislav k 1. březnu. Důvodem podle něj byl "mediální tlak a lynč". Mluvčí ODS Jakub Skyva upozornil, že Stanislav již technicky není členem strany, protože má od května pozastavené členství.