Třetině pacientů v nemocnicích hrozí podvýživa, nejvíc seniorům

V riziku podvýživy neboli malnutrice je podle odborníků 30 procent pacientů v nemocnicích, u dalších až 15 procent se pobytem v nemocnici zhorší. Hrozí často také lidem v domovech seniorů, ale i těm žijícím v domácnostech, zejména osamělým seniorům. Informace v pondělí zazněly na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Malnutricí podle dva roky staré zprávy Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze trpí i prezident Miloš Zeman, který je dva týdny hospitalizovaný.

Podvýživa se vyskytuje nejčastěji u lidí starších 65 let a chronicky nemocných pacientů, například lidí léčících se s rakovinou. "Důvodem (malnutrice) je hlavně nechutenství a nízká tolerance stravy. Nemoc kromě zánětů snižuje chuť k jídlu. Ti lidé nemají pocit hladu a mají časný pocit plnosti, nekonzumují dostatečné porce," vysvětlil František Novák ze IV. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Předseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče Pavel Těšínský doplnil, že podvýživa nevzniká náhle, ale vyvíjí se postupně. "Postupně se člověk vzdává svých aktivit, vychází ven méně. Nebaví ho věci, které dělal dřív. Nedokáže to, co dělal dříve, a ani si to nemusí uvědomovat, dává to do souvislosti se stářím," uvedl.

Nejběžnějším příznakem je neúmyslné hubnutí během tří až šesti měsíců. Lidé si mohou všimnout, že jim nesedí oblečení, jsou jim velké prsteny nebo nesedí zubní náhrady. Neléčená může vést ke ztrátě pohyblivosti, soběstačnosti, k opakovaným infekcím, zápalům plic, srdečnímu selhání, proleženinám, demenci nebo nehojení ran.

Náklady na řešení podvýživy se odhadují pro ČR zhruba na 64 miliard korun ročně. Podle evropských studií může znamenat pobyt v nemocnici delší o 2,4 až 7,2 dne. O nemocničním stravování se více diskutuje posledních několik let, vznikla i metodická doporučení ministerstva.

U některých pacientů se podává i speciální výživa, například doplňky stravy nebo strava tekuté či krémovité konzistence s definovaným složením. Takové "pudinky" měl předepsané lékaři podle zprávy ÚVN před dvěma lety i prezident. Pacientům, kteří jíst nemohou, je podávána umělá výživa, buď do trávicího traktu, nebo do krevního řečiště. Podle deníku Fórum24, který se odvolává několik zdrojů blízkých Pražskému hradu, má Zeman, který je přes dva týdny v péči lékařů ÚVN, od středy minulého týdne takovou sondu s výživou do žaludku.

Bližší informace o Zemanově zdravotním stavu kancelář prezidenta nepodává. Nemocnice na dotaz Senátu ve čtvrtek 14. října uvedla, že není schopen vykonávat své pracovní povinnosti. V pátek informovala o tom, že se jeho zdravotní stav mírně zlepšil.

Před dvěma lety ÚVN zveřejnila se Zemanovým souhlasem po pobytu v nemocnici třístránkovou lékařskou zprávu, kde uvedla, že je prezident léčen pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou. Lékaři také v roce 2019 uvedli, že za poslední dva roky zhubl 20 kilogramů, je kuřák a pravidelně pije alkohol.