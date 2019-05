Tři konvoje amerických vojáků byly před polednem zastaveny

Tři konvoje amerických vojáků, kteří se přesouvají přes území ČR na cvičení do Rumunska a Maďarska, byly před polednem zastaveny kvůli komplikacím v dopravě. Dvě skupiny byly staženy do Bernartic ve středních Čechách, kde počkají do večera, jedna skupina čeká ve Staré Boleslavi. Šest skupin stále pokračuje v jízdě po českých dálnicích a pět už je na Slovensku. Sdělil to generální štáb české armády.

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru na serveru Blesk.cz označil situaci za krizovou. O situaci jedná s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany. "Je to krizová situace, kterou řešíme. Musí opustit dálnici a počkají si do noci," řekl Babiš. "Oni mají stále poruchy, defekty a navíc do nich narazil polský kamion," dodal.

Ze šesti skupin, které pokračují v jízdě, byly před polednem dvě u Humpolce, tři před Brnem a jedna projížděla kolem Brna na dálnici D2, uvedl generální štáb. Celkem americký konvoj čítá 14 skupin.

Konvoje od rána brzdily dopravu především na dálnici D1 ve směru na Brno. Vojenské vozidlo z konvoje se dnes po 07.00 srazilo s nákladním autem také na 34. kilometru dálnice D2 ve směru na Bratislavu. Nikdo se nezranil a konvoj odjel před 09:00.

Aktuálně je posun vojenských strojů podle mluvčí Armády ČR Magdaleny Dvořákové bez nehod a technických problémů. Ve směru na Brno začínají kolony na D1 na 83. kilometru.

První američtí vojáci s technikou překročili české hranice v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Po odpočinku v tamních kasárnách vyjeli v noci na dnešek přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi. Poslední část konvoje měla podle původního plánu opustit Českou republiku dnes odpoledne.

Konvoj čítá víc než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.