Tvrdé spory s Topolánkem jsou minulostí. Středula se v Duelu Jaromíra Soukupa rozmluvil o vztazích s politiky

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa přijal tentokrát pozvání šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Během debaty došlo na vztahy s politiky, případnou kandidaturu na prezidenta země nebo zvyšovaní minimální mzdy.

V úvodu pořadu se moderátor svého hosta zeptal, jaké má jako předseda Českomoravské konfederace odborových svazů vztahy s politiky. "Skutečně záleží na jednotlivcích, ale důležitá je především profesionalita. Dnes jsme měli například jednání na ministerstvu pro místní rozvoj, řešili jsme, jak bude Česká republika čerpat prostředky Evropské unie pro příští období," uvedl Středula. Současně dodal, že jsou mezi politiky lidé, se kterými se člověk rád po čase potká. "V minulosti jsme vedli například tvrdé spory s panem Topolánkem, ale teď se velmi rádi potkáme. Takových politiků je celá řada," přiznal.

Soukup si neodpustil také otázku ohledně údajné kandidatury na prezidenta či jiné politické aktivity. "Nevím. Nejsme politická strana, jsme zastoupení zaměstnanců. Nevylučuju to však, ale ani nepotvrzuju," reagoval předseda na otázku.

Jako aktualitu posledních dní zmínil moderátor také zastavené trestní stíhání premiéra České republiky Andreje Babiše. "Musí tady platit presumpce neviny na každého z nás. Představte si, že si tady na nás někdo vymyslí lež a začne ji rozvíjet. Nebude mít žádný důkaz a bude ji živit. Proti mně byl například vedený počítačový útok, několik dlouhých let. Nemůžete se bránit, nemáte důkazy. Daleko více si nyní uvědomuji, co to znamená únik dat," svěřil se Středula s vlastní zkušeností.

V souvislosti s tím předseda odborů připomněl jednu nejmenovanou firmu. "Se zaměstnanci jsme museli pořádat demonstrace, lidem na firmě velmi záleželo, tehdejší vlastník na mě chtěl podat trestní oznámení. On nás chtěl pouze pošpinit a očernit," vysvětlil.

Soukup nemohl opomenout výši minimální mzdy, která je od ledna 2019 na úrovni 13 350 korun. "My požadujeme minimální mzdu 15 tisíc korun. Na státní rozpočet to důsledky nemá.

Pouze pokud dostávají lidé méně, než je minimální mzda. Lidé se nemají bát říct si o vyšší mzdu, kultivujeme tím prostředí. Pokud má podnikatel dobrý produkt a není založený jenom na vysoké marži, tak se nemusí bát konkurence," apeloval Středula.

Ohledně s výši mezd v České republice zmínil předseda odborů slavnostní otevření jedné továrny. "Práci nabízejí za 22 tisíc hrubého v třísměnném provozu. Ta stejná firma, o které hovořím, dostala investiční pobídku od daňových poplatníků ve výši tři a půl miliardy korun. Vytváří tak skupinu občanů, kteří sotva přežijí z měsíce na měsíc, a to nemohou žít v dobrých podmínkách," varoval. Soukup reagoval a řekl, že tam bude noclehárna pro Ukrajince, kteří ty peníze odvezou domů a peníze daňových poplatníků zmizí.

Následně se moderátor zeptal na názor na současného ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. "Pan Havlíček byl u rozhodování vlády o navyšování počtu cizinců v České republice ze zemí, které souvisejí s nízkou cenou práce. To je prostě fakt. Na druhou stranu však myslí daleko za hranici působení ve vládě. Vidí o kus dál. Musím vyzdvihnout také jeho přístup k energetické bezpečnosti České republiky," zhodnotil jeho práci.