U plzeňského krajského soudu se čeká rozsudek u muže z Ukrajiny, který podle spisu odpálil ženě petardu v pochvě

U plzeňského krajského soudu se dnes očekává rozsudek nad šestatřicetiletým mužem z Ukrajiny, který je souzený za pokus o vraždu manželky. Podle státního zástupce loni 30. září večer na ubytovně v Kožlanech na Plzeňsku svázal svou o rok mladší moldavskou manželku lepicí páskou, aby jí znemožnil obranu, a pak jí do genitálu zasunul petardu a zapálil ji. Při výbuchu pyrotechniky utrpěla žena rozsáhlá zranění pochvy a život jí zřejmě zachránila akutní operace v plzeňské fakultní nemocnici. Z mnohočetných trhlin poševní stěny masivně krvácela.

Cizinci za pokus o vraždu spáchaný podle obžaloby zvlášť surovým způsobem hrozí až výjimečný trest. Státní zástupce pro něj požaduje 21 let vězení a vyhoštění z ČR na neurčito.

Muž přiznal, že v ženině pochvě petardu zapálil. U soudu ale tvrdil, že to nebyl úmysl, ale náhoda při erotické hře. Ženu prý určitě nechtěl usmrtit. Vypověděl, že v kritický den za ním přišla manželka, která se asi měsíc před tím od něj odstěhovala. On chystal romantickou večeři se sektem, povídali si, měli spolu sex a muž pak ženě údajně navrhl další sexuální hrátky. Když nakonec souhlasila, zalepil jí ruce páskou, dal do úst hadr a přelepil páskou, vypověděl u soudu.

Tvrdil, že vedle postele si všiml sáčku, vytáhl z něj petardu a strčil ji do ženiny vaginy, protože mu to v ten moment připadalo legrační. Ženě se to ale nelíbilo a chtěla věc vytáhnout. Protože ale prý byla v pokoji kvůli intimní atmosféře tma, na petardu v ženině těle neviděl, tak zapálil zapalovač, aby si posvítil a petardu vytáhl, tvrdil u soudu. Žena se ale prý lekla a začala křičet a házet sebou. "V ten moment jsem zvedl zapalovač, aby byl blíž a abych mohl petardu vytáhnout, ale petarda se zapálila," uvedl cizinec. V šoku prý ztuhl a nedokázal zapálenou pyrotechniku z ženina těla vytáhnout.

Žena vypověděla, že i přes značné krvácení jí muž po výbuchu nezavolal sanitku. Po čase ji odvezl do fakultní nemocnice. Na ubytovně ale předtím uklidil použité lepicí pásky a utřel podlahu.