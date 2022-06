Únik neznámé látky v Jablonci nad Nisou vyšetřuje policie jako obecné ohrožení

Únik neznámé látky v panelovém domě v Jablonci nad Nisou vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení. Do domu už se začali vracet jeho obyvatelé, asistují jim při tom policisté i specialisté hasičů, kteří prověřují, zda v bytě není nebezpečná koncentrace nějakých látek.

Řekl to krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Po úniku zatím neznámé látky ošetřili v úterý večer záchranáři 37 lidí, které rozvezli do nemocnic.

Únik neznámé dráždivé látky ve Skelné ulici oznámil na operační středisko hasičů jeden z obyvatel domu v úterý před 18.00. Do nemocnic v Liberci, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Jičíně záchranáři potom rozvezli 37 lidí. "Bylo to hlavně z preventivních důvodů k dalšímu dovyšetření. Byl mezi nimi i jeden náš záchranář," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Do nemocnic záchranáři převezli i dva policisty a devět hasičů.

Původně bylo lidí, kteří potřebovali vyšetření, ohlášeno 36, podle mluvčího Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jana Přerovského se ale v noci přihlásil další postižený z domu. Evakuovat museli hasiči obyvatele z jednoho vchodu panelového domu, v dalších částech panelového domu bylo vše v pořádku.

Hasiči ve středu prováděli v domě opakovaná měření, ta první nic neodhalila. Hasiči odhalili jen stopová množství neznámé chemikálie a zatím neznají ani zdroj. "Vzorky budou zkoumat pracovníci chemické laboratoře z Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Výsledky zatím nemáme," dodal Přerovský.