V kauze dopravců z Liberecka šetření policie neskončilo, pokračuje dál

V korupčním případu autobusových dopravců z Libereckého kraje vyšetřování pokračuje. Státní zástupce sice částečně vyhověl stížnostem obviněných a zrušil v části kauzy rozhodnutí policie o trestním stíhání, zároveň ale vyšetřovatelům uložil, aby doplnili dokazování. Vyplývá to z vyjádření, které v úterý poskytl náměstek krajského státního zástupce v Ústí nad Labem Dan Anděl. V případu je trestně stíháno 18 firem a 17 lidí.

MF Dnes minulý týden uvedla, že usnesení o zahájení trestního stíhání státní zástupce zrušil u společností ze skupiny BusLine, neboť dospěl k závěru, že policie nepřinesla důkazy o tom, že by vznikla nějaká škoda. Policie měla za to, že se dopravce v roce 2017 dohodl s firmou ČSAD Liberec na společném postupu vůči kraji poté, co vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) rozhodla o výrazném zvýšení platů řidičům autobusů. Trestní stíhání zrušil státní zástupce podle deníku i kvůli tomu, že škoda byla vyčíslena porovnáním nových cen dopravních výkonů s hypotetickou ideální situací. Podle Anděla ale nejde o definitivní uzavření této části kauzy.

"Státní zástupce zrušil usnesení policejního orgánu a zároveň mu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl a v rámci toho doplnil dokazování. Není proto vyloučeno, že může být vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání znovu. Státní zástupce jen v tuto chvíli dospěl k závěru, že při stanovení výše způsobené škody nebyla pro takový výpočet použita správná východiska," uvedl Anděl.

Obvinění v této části kauzy se týkalo zejména roku 2017, kdy se na základě dohody vlády s odbory musely zvýšit mzdy řidičů v autobusové dopravě skoro o 40 procent. Všichni hlavní dopravci v regionu - ČSAD Liberec, BusLine a ČSAD Česká Lípa - tehdy vypověděli smlouvy s tím, že jim peníze, které dostali od Libereckého kraje navíc, nestačí. Zatímco s českolipským dopravcem se kraj dohodl, v případě dalších dvou byla podle rok starého vyjádření hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) jednání výrazně tvrdší a řízení se tam opakovalo.

Hejtman tehdy uvedl, že policie firmy podezírá, že postupovaly po vzájemné dohodě a tím se dopustily pletich při zakázkách na zajištění veřejné dopravy. Liberecký kraj se proto loni v září připojil k trestnímu stíhání a domáhá se náhrady škody, kterou vyčíslil téměř na 11 milionů korun. Libereckého kraje se trestní řízení přímo dotýká. ČSAD Liberec totiž před třemi lety koupil prostřednictvím své firmy Autobusy LK. Pletich se měl ale dopravce dopustit ještě s předchozím majitelem.

Podle dostupných informací kauza autobusových dopravců souvisí také s policejním zásahem v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a ve společnosti BusLine z dubna 2018. Policie tehdy zadržela a obvinila devět lidí z šesti trestných činů včetně přijetí úplatku nebo poškození finančních zájmů Evropské unie.