V Krkonoších třetím dnem pokračuje pátrání po pohřešované ženě a jejím dítěti

V Krkonoších v okolí Pece pod Sněžkou v pondělí ráno opět začalo rozsáhlé pátrání po pohřešované čtyřicetileté Janě Kovářové a jejím tříletém synovi z okresu Praha-západ. Do pátrání se zapojilo asi 150 lidí z řad policie, horské služby a Správy Krkonošského národního parku. Zaměří se na prohledání masivu Sněžky. Většinu pátrajících tvoří horští záchranáři, s pátráním v pondělí pomáhají i členové polské horské služby. Řekli to mluvčí policie Iva Kormošová a mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.

V sobotu a v neděli po ženě a dítěti bezvýsledně pátralo vždy na 80 policistů, členů horské služby a hasičů. V neděli policie díky lepšímu počasí mohla do pátrání asi na pět hodin nasadit vrtulník, který má připravený i na pondělek.

Pondělní pátrání se bude týkat například cesty od mezistanice lanovky na Sněžku na Růžové hoře směrem k Portášovým Boudám nad Velkou Úpou. "Budou se dělat rojnice po obou stranách cesty, kde je předpoklad, že se žena se sáňkami a dítětem pohybovala," řekl novinářům náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Cingr. Vychází se podle něj z toho, že žena zhruba před rokem stejný výlet absolvovala a je možné, že se na něj v minulých dnech vydala znovu.

Českých a polských horských záchranářů se v pondělí do pátrání zapojilo asi 120, a to profesionálních i dobrovolných. "Přijelo nám pomoci 16 kolegů z Jizerských hor a 20 záchranářů polské horské služby. Z nich je jeden psovod a dva operátoři dronu," řekl Fryš. Záchranáři používají například čtyřkolky, pomáhají i psi policie a horské služby. Pilotovi vrtulníku dělá přímo na palubě navigátora horský záchranář.

O víkendu se pátrání zaměřilo zejména na lokality mezi Černou horou a Pecí pod Sněžkou, okolí Richtrových bud, Obří a Modrý důl. "Naši záchranáři dobře znalí místního terénu v těchto místech obrátili snad každý kámen a prohledali všechna zákoutí," uvedl Fryš. Na hřebenech Krkonoš leží nesouvislá sněhová pokrývka, teplota na hřebenech byla v pondělí ráno kolem sedmi stupňů Celsia.

Policie po dvojici pátrá od pátku 30. prosince, kdy jejich pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie žena zřejmě odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. V Peci pod Sněžkou se ubytovala i se synkem v neděli 25. prosince a pobyt měla do 30. prosince.

V pátek vpodvečer se majitelka penzionu obrátila na policii s tím, že ženu naposledy viděla v úterý 27. prosince dopoledne. Spojit se s ní nemohla, pokoj v penzionu byl zamčený a před penzionem zůstalo ženino auto. Po otevření v pokoji nikdo nebyl, ale žena v něm měla své věci.

Jana Kovářová měří 165 až 170 centimetrů. Má hubenou sportovní postavu, delší hnědé a rovné vlasy a šedé oči. Její syn Adam Czudek má světlé vlasy a kulatý obličej.

Policie nadále žádá svědky, aby informace k oběma pohřešovaným zavolali na linku 158 nebo se dostavili na jakoukoliv policejní služebnu.