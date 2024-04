V případu firmy NRB by u soudu v Brně mohlo zaznít rozhodnutí

Krajský soud v Brně dnes bude pokračovat v projednávání případu turnovské společnosti NRB - New Rock Bits, v plánu jsou závěrečné řeči, mohlo by zaznít rozhodnutí. Firma podle obžaloby chtěla vyvézt do Pákistánu bez povolení vrtné hlavice, které ale spadají do zboží takzvaného dvojího užití, šlo by je totiž použít i při výrobě jaderných zbraní.

Obžalobě kromě firmy čelí i její jednatelka ruského původu Irina Iščuková. Žena vinu popřela, uvedla, že "nebyla v obraze". Obžalované hrozí za pokus zločinu porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití až osm let vězení.

Firma se do Pákistánu dvakrát pokusila vyvézt 184 vrtných hlavic. Po prvním pokusu v roce 2018 úřady firmu NRB upozornily na to, že export takového materiálu z Evropské unie není možný bez povolení. Přesto se firma vrtné hlavice pokusila v roce 2019 vyvézt znovu přes slovinský Koper. To už obvinění podle žalobce věděli, že bez platného povolení je vývoz takového zboží nemožný.

Iščuková už dříve popřela vinu a uvedla, že "nebyla v obraze". Ve firmě podle svých slov plnila funkce, které se netýkaly dovozu a vývozu, ale měla na starosti kontakt s bankami či výplaty. Žena je nyní v důchodu, zároveň je jednatelkou nástupnické firmy, která je v likvidaci. Firma tehdy měla ještě další dva jednatele, žena však měla generální plnou moc.

Justice ve věci už dříve pravomocně potrestala tehdejší zaměstnankyni společnosti Boženu Cvejnovou, která měla na starosti export a import. Žena od soudu po schválení dohody o vině a trestu odešla s podmínkou. Jako svědkyně dříve uvedla, že dokumenty k vývozu vyplňovala ona, podepsala je ale podle ní Iščuková, která však řekla, že podpis není její. Podle svědkyně na vývoz naléhal zákazník a dva zbylí jednatelé. Ti jsou ukrajinského původu, pobývají v zahraničí.

Pákistán je země, která disponuje jadernými zbraněmi a má za sebou historii politického násilí a vyhrocených sporů s jinou jadernou mocností, sousední Indií.