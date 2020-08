Vláda nejspíš zaujme neutrální stanovisko k užšímu přístupu k majetkovým oznámením

Vláda v pondělí zřejmě zaujme neutrální stanovisko k návrhu skupiny poslanců z různých stran v čele s hnutím ANO, kteří chtějí omezit přístup k majetkovým oznámením politiků. Stojí to v návrhu usnesení pro vládu. Tato oznámení by měla být v registru ministerstva spravedlnosti přístupná jen na základě individuální žádosti. Stejný režim nyní platí například pro vedoucí úředníky a ředitele bezpečnostních sborů. Předloha by také omezila nakládání s údaji uvedených v majetkových oznámeních.

Ministerstvo spravedlnosti v meziresortním připomínkovém řízení poslaneckou novelu podpořilo. Podobně jako ministerstvo vnitra ale zpochybnilo navrhované vynětí některých představitelů obcí ze zákona o střetu zájmů. Ministerstvo vnitra se k novele postavilo neutrálně.

Obdobně vláda v návrhu stanoviska upozorňuje na to, že navrhovaná úprava je nekoncepční, když navrhuje vynětí některých místostarostů a radních z okruhu veřejných funkcionářů na základě toho, v jakém rozsahu obecní úřad dané obce vykonává přenesenou působnost. "Rozsah výkonu přenesené působnosti podle názoru vlády nesouvisí s postavením člena orgánu obce, a proto by z něj neměly být dovozovány ani nároky na jeho osobu ohledně střetu zájmů," stojí v návrhu stanoviska.

Předkladatelé se odvolávají na verdikt Ústavního soudu ze začátku letošního roku. Soud zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí. Zákonodárcům dal Ústavní soud čas na nápravu do konce letošního roku.

Žádost o nahlížení do majetkového přiznání by lidé mohli odesílat poštou, nově podle novely ale s úředně ověřeným podpisem. K žádosti elektronickou poštou by musel být připojen elektronický podpis, žádost by mohla jako doposud odejít i z datové schránky. Předkladatelé změny v identifikaci žadatele zdůvodňují snahou předejít neoprávněnému nakládání s údaji z majetkových oznámení i šikanózním žádostem.