Vláda schválila zákonné pravomoci pro ČNB k hypotékám

Česká národní banka zřejmě získá zákonnou pravomoc určovat parametry úvěrů na bydlení. Novelu zákona o ČNB schválila vláda. Na twitteru o tom informoval tiskový odbor vlády. Má to omezit možná rizika na finančním trhu, mimo jiné nadměrné zadlužování domácností. Normu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB nyní mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální banka mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí.

Návrh novely zákona již na počátku roku 2017 schválila vláda, tehdejší Sněmovna jej ovšem nestihla před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny projednat. Návrh tak ministerstvo financí předložilo znovu. Řada poslanců při loňském projednávání vyjadřovala obavy, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení.

V této souvislosti bylo do zákona nově zařazeno opatření, na základě kterého by mohli mladí Češi do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy.