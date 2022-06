Vrchní soud potvrdil 4,5 roku vězení za škrcení muže na záchytce v Kroměříži

Za škrcení muže na protialkoholní záchytné stanici v Kroměříži si čtyřiatřicetiletý Roman Valigura definitivně odpyká ve vězení 4,5 roku. Rozhodl o tom v pondělí olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozhodnutí krajského soudu, proti kterému se muž odvolal. Podle rozsudku se muž snažil loni v dubnu na záchytce uškrtit prostěradlem tehdy devatenáctiletého mladíka, útok trval zhruba 2,5 minuty. Valigura byl v době útoku pod vlivem drog. Soud mu nařídil také ústavní ochranné protitoxikomanické léčení.

K incidentu došlo loni 16. dubna. Muž o den dříve užil podle rozsudku pervitin a marihuanu a uvedl se tím do stavu nepříčetnosti. To byl i důvod, proč nebyl stíhán za pokus vraždy, ale za zvlášť závažný trestný čin opilství, za což mu hrozilo až deset let vězení. Jeho umístění na záchytku předcházel jeho telefonát na tísňovou linku o smyšlené vraždě jeho matky sousedem. Zbytečně tak způsobil výjezd policistů a kvůli svému nepředvídatelnému jednání byl 16. dubna převezen na záchytnou stanici. Podle znalců po požití pervitinu a kouření marihuany rozpoznávací a ovládací schopnosti Valigury zcela vymizely.

Personál stanice Valiguru umístil do cely, kde již byl umístěn mladý muž. V cele Valigura ukryl v klíně smotané prostěradlo, a když se mladík probudil, začal ho bezdůvodně škrtit. Při útoku Valigura mladíka stáhl z matrace, napadený muž nemohl dýchat a bránit se. Valigura ve svém jednání pokračoval i poté, co se jeho útoku snažila zabránit pracovnice stanice. Se škrcením ustal až poté, když jí přišli pomoci další dva muži.

Podle znalců jeho jednání bezprostředně směřovalo k mladíkově smrti. Podle znalce z oboru soudního lékařství utrpěl napadený muž otlaky na krku a bradě, krevní výron jednoho oka, v obou očích měl popraskané žilky. Pokud by útok pokračoval, v řádu minut by byl udušený, vyplývá z vyjádření znalce.