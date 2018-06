Za lepší mzdu a výhody. Půl milionu lidí mění práci

Půl milionu pracujících v Česku uvažuje o změně zaměstnání. Převážná většina z nich si myslí, že si za svou práci zaslouží vyšší mzdu. Kolem 12 procent z těchto lidí dokonce aktivně novou práci vyhledává. Vychází to z průzkumu JobsIndex společnosti LMC. Zprávu o tom přinesl server idnes.cz.

Hlavním důvodem toho, proč se třetina zaměstnanců v Česku poohlíží po nové práci, je výše mzdy. Lidé si myslí, že si zaslouží lepší finanční odměnu.

"Výše mzdy je stále nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje úvahy o změně práce. Ptali jsme se respondentů, jak velké zvýšení by je přimělo k odchodu ze současné práce. A většina odpověděla, že minimálně o 20 až 30 procent. Těm aktivně hledajícím by pak stačilo navýšení o 10 procent," potvrdil analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Lidem navíc vadí, že je nadřízení nedokážou pochválit. U jiných se však jedná také o to, že se jejich práce stala příliš rutinní záležitostí, a tak si myslí, že jim změna práce a prostředí prospěje.

A je tu ještě jedna příčina toho, proč se zaměstnanci poohlížejí jinde. "Co je trochu alarmující, že 18 procent lidí, kteří uvažují o změně, se setkali se šikanou ať už od nadřízeného, nebo od kolegů," prozradil pro iDNES Dombrovský.

A čím potenciálně noví zaměstnavatelé nejvíce zaujmou? Různými firemními benefity, flexibilitou práce, případně možností práce z domu (takzvaný home office). Některé lidi zajímá také kolektiv - slušnost a vstřícnost kolegů v práci - nebo dopravní dostupnost do práce a v neposlední řadě také možnost kariérního postupu.

Věrní jsou zaměstnanci po padesátce

Průzkum se zaměřil také na loajálnost zaměstnanců. Není moc překvapivé, že lidé starší 55 let mění práci nejméně. Naopak nejčastěji "migrují" pracující ve věkové kategorii 18 až 34 let. Celkem 16 % respondentů pak uvedlo, že v minulém roce změnilo jednou práci, u procenta to bylo dokonce víckrát.

Nové zaměstnání si většinou našli sami. Desetina z nich však vypověděla, že je s nabídkou přímo někdo oslovil. Pouze v jednom procentu případů hrál roli úřad práce, dvě procenta pak různé personální agentury.

V nové práci si lidé většinou opravdu polepší. "Lidé, kteří mění zaměstnání, si veskrze polepšují, uvedlo to 71 % lidí. Přibližují se podmínkám, které si představují," uvedl Dombrovský.

Závěrem ale dodal, že v době nízké nezaměstnanosti si firmy v náborových aktivitách samy kolikrát podřezávají větev. Konkrétně tím, že nováčkům ve snaze je nalákat nabízí lepší podmínky než stávajícím pracovníkům. "Zaměstnavatelé tak do jisté míry dělají ze svých lidí kandidáty pro jiné firmy," uzavřel.