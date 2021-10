Začal soud s magazínem Legalizace kvůli obžalobě ze šíření toxikomanie

Okresní soud v Bruntále v úterý začal projednávat kauzu magazínu Legalizace a jeho šéfredaktora Roberta Veverky, kteří jsou obžalováni ze šíření toxikomanie. Podle obžaloby časopis propagoval drogy. Veverkovi za to hrozí až pět let vězení. Veverka v úterý řekl novinářům, že své trestní stíhání považuje za přehnané a zbytečné. Do Bruntálu s ním dorazilo z Prahy několik jeho příznivců.

"Nepsal jsem texty, které by nabádaly k páchání trestné činnosti. Stejně tak jsem nedistribuoval nic, co by mohlo být jako protiprávní zboží, všechno je to volně dostupné," řekl Veverka. K jednání dorazil v saku a tričku s nápisem "Osvěta není zločin".

Uvedl, že je stíhán za poskytování informací, za osvětu na poli protidrogové problematiky a ve věcech konopí. "Po deseti letech mé práce se ukázalo, že údajně páchám protiprávní činnost. Myslím, že s ohledem na komplexnost časopisu a záběr informací, a do jaké míry je to odborné periodikum, ač populárně psané, tak pokrývá poměrně širokou paletu odborných textů, považuji to za trošku unáhlený soud," řekl Veverka.

Kvůli pandemické situaci byl počet lidí v soudní síni omezený. Dovnitř šla kromě účastníků jednání asi desítka lidí, skoro výhradně novinářů.

Čtení obžaloby zabralo více než hodinu. Policie zkoumala 60 čísel časopisu z let 2010 až 2020 a podle obžaloby tam našla více než 200 protiprávních skutků. Státní zástupce v obžalobě vyjmenoval všechny články, které podle něj porušovaly zákon. Šlo například o recepty na jídla s obsahem konopí a další texty, které podle obžaloby vyzdvihovaly účinky látek a navozovaly dojem legality pěstování konopí a výroby drog z něj.

Nejméně jeden člověk se podle obžaloby nechal inspirovat, sehnal si semena a podle rad a návodů v časopisu z nich vypěstoval a zpracoval rostliny se zakázanou látkou THC. Tak se podle Veverky, který je zastupitelem v Praze 2, dostal případ k bruntálskému soudu: Policie vyšetřovala člověka, co na Bruntálsku neoprávněně pěstoval konopí, a ten řekl, že informace má z magazínu Legalizace.

Veverka na stránkách časopisu uvedl, že obžaloba je zpracovaná účelově, stigmatizačně, až lživě a stojí na mylném dojmu a omezeném výkladu policie, že pěstování a zpracování konopí je nelegální nebo že jakákoli zmínka o konopí je automaticky šířením toxikomanie. Veverka dává obžalobu i do souvislosti s tím, že loni kandidoval za Piráty do Senátu. Do té doby podle něj časopis za 11 let své existence nikomu nevadil.

Server Seznam Zprávy uvedl, že policejnímu obvinění a obžalobě se podivuje i část odborníků. "Paragraf o šíření toxikomanie je problémový, není dobře napsaný. Dá se jím napadnout prakticky cokoliv a zrovna v tomto případě je to absurdní," uvedla pro server Hana Gabrielová, která byla v roce 2011 členkou petičního výboru za léčebné konopí.

Magazín Legalizace je dvouměsíčník nejen o konopí. Uvádí, že jeho cílem je poskytovat ucelené, komplexní, objektivní a vyvážené informace o rostlině konopí i nezaujatě informovat o drogové problematice. Obvinění z šíření toxikomanie považuje magazín za systémovou chybu a prokazatelnou neznalost konopné legislativy, ale zároveň za hrubé omezování svobody projevu a práva na informace.