Ministerstvo: Digoxin bude dostupný do konce příštího týdne

Nedostatkový lék digoxin by měl být podle ministerstva zdravotnictví znovu dostupný do konce příštího týdne. Bude zajištěný dovozem ze zahraničí, informoval resort na twitteru. Média na to, že v lékárnách chybí tento důležitý lék na srdce, upozornila již dříve. Digoxin se používá u léčby pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu na zpomalení tepové frekvence.

"Jsme v kontaktu se společností Zentiva. Do obnovení dodávek zajistíme dovoz ze zahraničí. Lék pro pacienty tak bude k dispozici do konce příštího týdne," uvedlo ministerstvo, které situaci řeší spolu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ministerstvo v prohlášení na webu uvedlo, že Zentiva ze Slovenska přiveze asi šest tisíc balení, což odpovídá měsíční spotřebě českých pacientů.

"Obnovení standardních dodávek je dle držitele plánováno na začátek února 2019. Jakkoliv věříme, že výroba bude pokračovat dle ohlášení držitele, s nímž budeme samozřejmě i nadále v kontaktu a od něhož budeme vyžadovat průběžně aktuální informace, abychom mohli případně včas zareagovat a zajistit lék jinou cestou, prosíme lékaře, aby pacientům předepisovali pouze takové množství léčivého přípravku nezbytné na překonání tohoto období," uvedlo dále ministerstvo zdravotnictví.

Důvodem výpadku léku v lékárnách je podle Deníku N změna názvu léku na jeho obalu. Lék není podle webu SÚKL dostupný od 10. prosince, firma očekává obnovení výroby 8. února. Podobně výrobu přerušila už v roce 2014.

"Pacientům, kteří lék užívají, doporučujeme kontaktovat ošetřujícího lékaře, který může předepsat neregistrovaný léčivý přípravek ze zahraničí se stejnou léčivou látkou," řekla v pátek serveru iDNES.cz mluvčí SÚKL Barbora Peterová. Úřady také prověřovaly, jestli není možné lék vyrobit ze stejné účinné látky přímo v lékárnách.

Podle informací SÚKL bylo jen za měsíc září v lékárnách vydáno 43 tisíc balení léku. Mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová serveru iRozhlas.cz řekla, že ho v Česku užívá asi 350 tisíc pacientů.