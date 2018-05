Ženy s dětmi nebereme!

Radost z narození potomka často střídá starost se sháněním práce. Ženy s malými dětmi mnohdy nemají šanci najít odpovídající zaměstnání. Ministerstvo sociálních věcí chce teď matkám pomoci větší podporou dětských skupin.

Sdružení Byznys pro společnost zkraje roku udělalo průzkum mezi pětistovkou matek malých dětí. Ukázal, že osm z deseti žen považuje za hlavní překážku svého návratu do zaměstnání nemožnost využít flexibilní formu práce - například zkrácený úvazek nebo pružnou pracovní dobu. Nespokojených žen přitom přibývá.

"Na částečný úvazek v České republice pracuje pouze devět procent žen, zatímco průměr Evropské unie je dvaatřicet procent," řekla Klára Kalíšková, ekonomka institutu CERGE, na březnové konferenci Charta diverzity: matky a otcové vítáni, která se věnovala právě překážkám v zaměstnávání žen, jež mají děti. Z nedávné analýzy personální agentury Randstad navíc vyplynulo, že více než 90 procent aktuálně inzerovaných pracovních nabídek vyžaduje plný úvazek. Mezi světlé výjimky se řadí podnikové služby, administrativa, IT nebo zdravotní a sociální služby, ale ani v těchto oborech to není žádná sláva. A například v oblasti výroby a průmyslu téměř není možnost pracovat na zkrácený úvazek.

Ženy s malými dětmi podle ministerstva práce a sociálních věcí skutečně patří do kategorie osob, jež mají největší problémy sehnat odpovídající zaměstnání. A to i přes rekordně malý počet lidí bez práce. "Naše nezaměstnanost je teď velice nízká, někde mezi třemi a čtyřmi procenty. U žen po rodičovské dovolené, například těch, které nemají maturitu, je to ale až dvacet osm procent, u vysokoškolaček dvanáct procent. Ta čísla jsou tedy nepoměrně vyšší," varovala již loni tehdejší ministryně Michaela Marksová (ČSSD).