11. ročník Znojmo žije divadlem představí i soubory z minulých let

Letošní mezinárodní festival Znojmo žije divadlem nese podtitul Dobří holubi se vracejí. Uskuteční se totiž 11. ročník a pořadatelé se rozhodli, že osloví soubory, které v minulých letech ve Znojmě vystupovaly, což se povedlo. I letos nabídne přehlídka vystoupení směsici žánrů. Z termínu na konci léta se festival přesunul na jeho začátek a začne už 27. června, uvedl v tiskové zprávě ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela. Diváci se mohou těšit zhruba na dvě desítky vystoupení.

"Náš divadelní festival je jednou z nejodvážnějších akcí, kterou pořádáme. Vlastně ve všech směrech jde proti proudu. Zveme do alternativní scény cirkusového šapitó, a to v letním termínu, kdy má většina divadel prázdniny. O to více si vážíme všech návštěvníků, kteří za námi pravidelně vyráží," uvedl Koudela. Z divadelních žánrů, na něž se mohou diváci těšit, patří činohra, stand-up, pohybové divadlo, improvizace, renesanční fraška a také pouliční představení. Všechna vystoupení se ponesou v lehkém komediálním duchu.

Festival se sice bude konat ve stejném termínu jako Filmový festival v Karlových Varech, ale přesto se podařilo přivést zajímavé soubory se známými protagonisty. "Letos budeme mít druhé pokračování úspěšné Comedie Dell arte s Pavlem Liškou a Markem Danielem, renesanční talenty z VoSto5 s vytříbeným, osobitým a inteligentní humorem, Losers Cirque Company, tentokrát v ryze ženském složení a talentovaného pohybáře a komika Pavola Seriše," řekl Koudela. Festival začne tradičním vánočním příběhem Divadla Verze, v němž učinkují David Prachař a Igor Chmela.

Při pouličních představeních se diváci setkají se známými tvářemi. Již potřetí si přímo pro Znojmo připravili scénky proložené písněmi herci divadla Bolka Polívky s jejich Kočovným kabaretem. Mnohá pouliční představení jsou určena pro celou rodinu a obvykle po nich budou následovat krátké dílny.

Součástí festivalu je i možnost přihlásit se do dvoudenního workshopu Filipa Tellera, což je zdravotní klaun, herec a moderátor, s názvem Stand up therapy. Workshopu se může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť se bavit a touhu zlepšit své komunikační dovednosti.