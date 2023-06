Čech Matěj Číp chce pokračovat ve studiu za oceánem a shání na něj peníze prostřednictvím sbírky

Matěj Číp se stal prvním člověkem, který studoval hru na cimbál na vysoké škole v USA. V Česku takový obor neexistuje a i americká univerzita ho otevřela jen pro něj. S cimbálem nyní míří na magisterský obor na Berklee v New Yorku, kde rok a půl studia stojí 1 500 000 korun. Mladý student získal štědré stipendium, ale i tak mu peníze chybí, spustil proto crowdfundingovou kampaň, prostřednictvím které nabízí řadu zážitků přímo ve Spojených státech amerických.



"Na cimbál hraji od svých osmi let. Během studií na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě jsem začal snít o studiu cimbálu v USA. V roce 2018 jsem si tento sen splnil a našel jsem univerzitu, která mi umožnila stát se prvním studentem cimbálu za velkou louží," říká s úsměvem Matěj Číp.

Cimbál má své historické kořeny v Asii. Sice ne na území dnešní Číny (historicky první zmínka o cimbálu pochází již z dob Mezopotámské říše na území dnešního Iráku), ale "cimbálové odnoži" ve Východní a Jihovýchodní Asii - tzv. yangqinu - se zde dostává opravdu velké popularity.

Během studií v Americe tak Matěj získal stipendium i na Hudebním Konfuciově institutu v Číně. "Studium na nejprestižnější hudební škole v kontextu extrémní čínské soutěživosti nebylo zrovna procházkou růžovým sadem. Navíc bylo také kompletně v čínštině, bez ní tu studovat nejde. Je to nejtěžší jazyk, co si můžu představit, ale zamiloval jsem se do něj. Nakonec jsem s cimbálem v loňském roce hrál i na Olympiádě v Pekingu," dodává Matěj Číp.

Cimbál je v české kultuře hluboce zakořeněný, jeho tradice sahá k tvůrci Jozsefu Václavu Schundovi, původem z Dubče u Říčan. Česká cimbálová tradice a škola tak mají jedinečnou příležitost obohatit svět. Mladý student nechce podporu od veřejnosti "zadarmo", mezi odměnami najdou přispěvatelé možnost jazykové lekce nejen angličtiny, ale i čínštiny. Nebo se mohou vydat za oceán a poznat s Matějem to nejzajímavější, co severoamerický kontinent nabízí.