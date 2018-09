Balet Národního divadla uvede inscenaci Kylián - Mosty času

Balet Národního divadla připomene 100. výročí vzniku Československa inscenací Kylián - Mosty času. První premiéra začínající sezony je koncipovaná jako oslava okamžiku, který byl bodem zvratu v českých dějinách a dodnes je symbolem svobody a demokracie. Uvedení Kyliánova díla proto divadlo zvolilo jako oslavu svobody tvorby, která rezonuje životem a dílem světoznámého choreografa českého původu. Sám vybral čtyři svá díla, která ND uvede ve společném večeru v premiéře 11. října.

Čtyři choreografie Žalmová symfonie, Bella Figura, Petit Mort a Šest tanců se od poloviny srpna zkoušejí v baletních sálech Národního divadla v Praze. Na přesné provedení Kyliánova pohybového rukopisu, frázování či muzikálnosti dohlížejí ti, jejichž interpretace Kyliánových baletů v rámci představení Nizozemského tanečního divadla před lety vyrážela dech divákům po celém světe, uvádí Národní divadlo. Roslyn Andersonová, Cora Bos Kroeseová a Patrick Delcroix předávají své zkušenosti tanečníkům Baletu ND, poslední pohybové nuance pak s tanečníky bude pilovat sám Kylián.

Čtyři vybrané choreografie dělí od sebe jen několik let, všechny však spojuje jemná poetika, velký choreografův cit pro hudbu, kreativita i vynalézavost v oblasti pohybového slovníku. Kromě tanečníků Baletu ND se diváci mohou těšit v rámci Žalmové symfonie na interpretaci Stravinského hudby orchestrem a operním sborem ND.

Letošním podzimem vstupuje Balet Národního divadla do druhé sezony s novým šéfem Filipem Barankiewiczem. S jeho předchůdcem Petrem Zuskou se tanečníci první české scény rozloučili několika speciálními večery. Protože se Zuska během svého patnáctiletého působení v čele Baletu ND věnoval i zlepšování podmínek tanečníků a za jeho působení byly postaveny dva nové sály, jeden z nich nese nově jeho jméno.

Druhý pak současný šéf Baletu ND dedikoval Augustinu Bergerovi, jenž položil základ profesionálního baletního tělesa při ND a stál v jeho čele 27 let. Kromě Zuskova a Bergerova sálu využívá soubor i další sály - sál Jiřího Kyliána a sál Saši Machova.

Soubor Baletu ND vstupuje do nové sezony s 83 členy, z nichž je 37 mužů a 46 žen. Přišlo deset nových tanečníků. Složení souboru je velice kosmopolitní - tvoří ho 17 národností včetně české. Své zastoupení v něm aktuálně má Brazílie, Kanada, Německo, Španělsko, Velká Británie, Japonsko, Korea, Rumunsko, Ukrajina, USA, Slovensko, Švýcarsko. Nejpočetnější národnostní skupinu tvoří Italové (osm členů), za nimi jsou Francouzi (sedm), tanečníci z Ruska (šest) a Moldavska (pět). Poměr Čechů a cizinců je půl na půl.