Berlínské divadlo Schaubühne vysílá starší hry přes internet

Známé berlínské divadlo Schaubühne, které muselo kvůli koronaviru dočasně zavřít, vysílá přes internet každý večer ze záznamu starší hry. V pondělí o tom informovala agentura DPA. Protože divadlo nyní nevydělává, přešel soubor nuceně na zkrácenou pracovní dobu, takzvaný kurzarbeit, což je režim, kdy německý stát v zájmu zachování pracovního místa proplácí až 67 procent zaměstnancovy mzdy.

"Co nás nyní tíží, je otázka, jak dlouho to bude trvat," řekl umělecký šéf divadla Thomas Ostermeier. "Pokud tento stav bude skutečně trvat rok, pak už svět nebude vypadat jako dříve," dodal.

Většina zaměstnanců divadla nyní přešla na zkrácenou pracovní dobu. "Co můžeme pro zaměstnance udělat? Jak to zvládnout a zároveň nesklouznout do totální katastrofy v podobě zadlužení?" přemýšlí nad současnou situací Ostermeier. Poznamenal, že jako soukromé divadlo se musí soustředit na co největší příjmy.

"To se nám daří, protože spoustu večerů máme vyprodáno a také protože často jezdíme na turné," řekl Ostermeier. Řada zahraničních vystoupení již ale byla zrušena a další to očividně čeká, což podle Ostermeiera povede k dalším ztrátám.

Divadlo se nicméně rozhodlo, že bude přes internet každý večer od 18.30 vysílat ze záznamu své starší kusy. První večer mělo představení 20 tisíc zhlédnutí. To je podle Ostermeiera více než návštěvnost mnohých německých uměleckých filmů v kině.

Pro tento týden je v plánu mimo jiné ve středu Hamlet Williama Shakespeara či ve čtvrtek Letní hosté Maxima Gorkého. Půl hodiny před začátkem představení k divákům promlouvají členové souboru s informacemi o současné situaci.