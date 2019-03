Ceny Thálie budou mít novou kategorii pro alternativní a loutkové divadlo. Ceny se budou nově udílet ne za výkony v uplynulém kalendářním roce, ale za výkony v uplynulé divadelní sezoně. Předávat se proto budou vždy až v poslední čtvrtině roku, ne na jaře jako dosud. Informoval o tom prezident Herecké asociace Ondřej Kepka. Asociace také zakládá Českou akademii divadelníků, kterou budou tvořit dosavadní žijící držitelé Cen Thálie a další osobnosti, které vybere prezidium Herecké asociace. Asociace ceny pořádá.

"Hlavní důvod je ten, že divadlo žije hlavně od září do června. V březnu jsme se také tloukli s dalšími cenami, bojovalo se o termín, diváci jsou přesyceni mnoha cenami. To je další důvod k tomu, abychom ceny přesunuli. Není to z důvodu finančních, finance nemáme teď, a nebudeme je mít ani v říjnu," řekl Kepka.

Nová kategorie pro alternativní a loutkové divadlo bude mít jednu cenu, tedy nikoli cenu pro mužského a ženského protagonistu, jako ve zbylých kategoriích. Těmi jsou činohra, opera, hudebnědramatické žánry a tanec.

Počet cen za celoživotní dílo se rozšíří na pět, budou moci být uděleny dvě ceny pro činoherní herce, tedy pro muže a ženu. Podle nepsaných pravidel se po roce střídalo udělení ceny pro herce a herečku. "Nestíhají se ocenit nezpochybnitelné osobnosti tuzemského divadla, čekání zapříčinilo to, že už nikdy cenu nezíská třeba Vladimír Brabec nebo Radoslav Brzobohatý a další velká jména. Chceme to vymyslet jinak," uvedl Kepka.

Cena pro mladého činoherce do 33 let zůstává a bude se udílet na nominační tiskové konferenci. Cenu za Televizní objev roku ve středu převzal Václav Neužil za roli v seriálu Dabing Street.

Ruší se Kolegium pro udílení Cen Thálie a cena, kterou udílelo. O mezioborových cenách, které udílelo, bude nově rozhodovat Česká akademie divadelníků. Členů akademie vzniklé po vzoru akademie v jiných uměleckých oborech, by mohlo být podle Kepky několik set. Hlasovat budou pravděpodobně přes internet a jejich ceny jsou určeny jiným divadelním profesím než těm, které oceňují hlavní kategorie.

Vzhledem ke změnám v tom, jaké období se bude v cenách hodnotit, se budou letos výjimečně udílet jako Thálie 2018/2019. "Abychom dohnali sezonu," říká Kepka. V roce 2020 už se budou jmenovat Ceny Thálie 2020 a budou za výkony v sezoně 2019/2020.